Cinquanta personalitats participaran en un sopar benèfic a favor de l'Idibgi

L'escriptor Vicenç Villatoro; el doctor Bonaventura Clotet; l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell o la presidenta de l'Acadèmia de Cinema, Isona Passola, són algunes de les més de cinquanta personalitats públiques que s'han unit en un sopar solidari a favor de la recerca de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'Idibgi. L'àpat, anomenat El Sopar dels Miralls, estarà servit per El Celler de Can Roca i se celebrarà al pavelló de Fontajau el 13 d'abril. Hi participaran personatges del món de la cultura, la política o la medicina, com el productor Jaume Roures, les exconselleres Marina Geli i Irene Rigau o en Peyu, a més d'investigadors gironins, com Ramon Brugada.

La cita, que està organitzada per Desig Esdeveniments i l'Idibgi, aspira a reunir més de mig miler de comensals, que amb les seves aportacions finançaran la cinquantena de projectes de recerca que l'Idibgi té en marxa.

Els organitzadors ja han activat la reserva de taules a través del web www.elsopardelsmilralls.cat i els sopars es poden comprar de manera individual (a un preu de 120 euros per persona) o bé en grup, per reservar taules senceres per a 8 o 10 comensals amb un amfitrió concret. Els qui no puguin assistir-hi però es vulguin sumar a la causa ho poden fer amb un «plat 0», que representa una aportació de 60 euros.