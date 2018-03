Un informe diu que el Trueta no serà hospital de referència català encara que vagi a Salt

Situar el nou hospital Josep Trueta al costat del Santa Caterina, a Salt, augmentaria només l'activitat de proximitat, però no la de referència ni la d'alta complexitat. Aquesta és una de les conclusions a les quals arriba l'esborrany de l'informe que va encarregar l'Ajuntament de Girona per justificar que el futur hospital se situï als terrenys de Domeny i al qual ha tingut accés Diari de Girona. L'informe sencer es farà públic la setmana vinent. Aquest argument contraresta les raons que fa uns mesos van presentar diversos caps de servei, que van defensar públicament que concentrar tot el parc hospitalari a l'entorn d'on hi ha actualment el Santa Caterina permetria guanyar massa crítica i aconseguir que el nou Trueta sigui de nivell 6, fet que permetria millorar el seu finançament.

L'informe, elaborat majoritàriament amb dades procedents del Departament de Salut, considera que els terrenys de Domeny no només permetrien encabir còmodament el futur hospital, sinó també enriquir-lo amb altres activitats de recerca, formació o innovació, de manera que es podria desenvolupar un projecte integral de salut amb molt de potencial.

El document assenyala que, actualment, l'activitat que se'n va fora de la Regió Sanitària de Girona a causa de la seva alta complexitat és molt petita: menys de dos pacients al dia corresponen a activitat d'alta complexitat i, per tant, han de ser atesos a hospitals de Barcelona com la Vall d'Hebron o el Clínic. Segons indica l'informe, es tracta d'una quantitat molt petita com per justificar que es realitzés en el futur Trueta, ja que no es disposaria d'un volum suficient com per garantir una elevada qualitat assistencial. A més, cal tenir en compte que les casuístiques són molt diferents entre elles, de manera que no hi ha un volum significatiu de cada cas. Així mateix, el document apunta que hi ha una tendència creixent, tant a nivell català com espanyol i internacional, a la concentració de l'activitat altament especialitzada en llocs on pugui haver-hi un volum suficient com per garantir una elevada qualitat assistencial. En el cas de Catalunya, s'està produint de forma progressiva una concentració de l'activitat d'alta complexitat als hospitals de l'àrea metropolitana, ja que realitzen una activitat molt més elevada que la que es podria fer al Trueta. Per això, l'informe no veu factible que un hospital amb les característiques del Trueta pugui esdevenir un hospital de referència a nivell català per molt que s'unís al Santa Caterina.

En canvi, l'estudi destaca la importància que té i ha de seguir tenint el Trueta com a hospital de proximitat. I en aquest sentit, assenyala que més de la meitat de pacients que ingressen a l'hospital procedeixen de l'àrea del Gironès i el Pla de l'Estany, de manera que són de proximitat. El 46% procedeixen d'altres àrees, de manera que es dirigeixen al Trueta com a hospital de referència, i només un 3% són turistes. D'altra banda, tan sols un 1% dels pacients s'han de derivar a hospitals de Barcelona degut a la seva alta complexitat (majoritàriament per diagnòstics complexos associats a patologies cardíaques i hemorràgies cerebrals. Aquesta xifra, indica el document, és molt petita, de manera que indicaria que el Trueta pot atendre amb èxit la gran majoria de la població que té assignada.

Més enllà dels arguments purament mèdics, l'informe també assenyala aspectes positius en referència als terrenys i a la mobilitat. Per exemple, indica que aixecar el nou equipament a Domeny tindria un impacte baix en la mobilitat dels pacients i professionals, ja que els terrenys se situen a només un quilòmetre de distància de l'actual hospital. Això voldria dir que les 3.800 persones que acostumen a apropar-se cada dia a l'hospital, a més dels treballadors, es veurien poc afectats per la nova ubicació. A més, assenyala que els terrenys tenen una molt bona accessibilitat, ja que estan al costat de l'AP-7 i això permetria facilitar tots els fluxos logístics de l'hospital, així com permetre el millor accés de pacients i famílies del conjunt de les comarques gironines. D'altra banda, argumenta que la ubicació a Domeny permetria que no es desvertebri el territori actual i que es mantingui l'equilibri del desenvolupament urbà entre el nord i el sud de la ciutat. Finalment, assenyala que els terrenys de Domeny ja estan urbanitzats, de manera que la construcció seria molt més àgil.