Tallen l'AP-7 a Girona Oest

L'AP-7 a l'alçada de la sortida Girona Oest està tallada en els dos sentits de la marxa des de poc despres d'un quart de nou del vespre. Milers de manifestants que a la tarda s'havien concentrat davant la subdelegació del govern a Girona (la Policia Local els ha xifrat en 10.000) s'hi han desplaçat a peu per expressar la seva indignació per la detenció de Carles Puigdemont i l'empresonament, divendres passat, dels líders polítics del procés.

Amb crits de "llibertat", "Puigdemont president" o "sense desobediència no hi ha independència", els assistents s'han congregat a banda i banda de la via amb pancartes i banderes independentistes. Els participants han fet una foguera i han muntat una carpa amb la intenció de passar la nit a la via.

Aquest no ha estat l'únic tall de carretera a Catalunya. Un grup de persones han tallat l'N-340 a Camarles durant prop d'una hora. També estan tallades la C-14 a Ponts, la C-16 i la C-25 a Sallent, l'N-340 a l'Ampolla, l'N-154 a Puigcerdà. També hi ha hagut marxes lentes, entre elles la de l'A-2 entre Soses i Lleida. A més la manifestació de Barcelona causa circulació amb retencions a la Ronda Litoral.

En aquest enllaç es pot consultar el mapa contínu del Servei Català de Trànsit amb totes les incidències viàries