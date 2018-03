La benedicció a la Catedral, passada per aigua

Desenes de persones van desafiar ahir el fred i la pluja per tal d´assistir al primer de tots els actes litúrgics propis de Setmana Santa, que és la benedicció del Ram a la Catedral de Girona. Després de la benedicció dels Rams, que enguany els assistents van haver de contemplar amb paraigües per no mullar palmes, branques d´olivera o de llor, el bisbe de Girona Francesc Pardo va presidir la celebració de la missa.