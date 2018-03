Terricabras: «Cal una dissidència i una indignació massiva i pacífica

Centenars de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona al crit de "Puigdemont, el nostre president" i "presos polítics, llibertat". Uns 200 treballadors de la Generalitat s'han concentrat un cop més davant l'edifici i posteriorment s'han dirigit plegats cap a la plaça del Vi, on hi havia programada una roda de premsa en suport a l'encausat per haver tallat les vies del tren d'alta velocitat durant la vaga del 8 de novembre. Allà s'han trobat amb l'alcaldessa, Marta Madrenas, diversos regidors de l'Ajuntament i veïns de la ciutat abillats amb llaços i bufandes de color groc.



Durant la roda de premsa, l'eurodiputat d'ERC Josep Maria Terricabras ha afirmat que vivim "en una dictadura constitucional" i va fer un crida a la "dissidència i indignació massiva" però pacífica. L'advocat de l'encausat i exdiputat de la CUP Benet Salellas, per la seva banda, ha advertit que "com més casos judicials hi hagi, més persones sortirem als carrers" i ha assegurat que cal "una estratègia antirepressiva unitària".



Des del CDR de Girona i Salt s'ha fet una crida a participar a la concentració prevista per avui a les set de la tarda a la plaça del Vi i s'ha anunciat que posteriorment hi haurà una assemblea a l'ateneu Salvadora Catà per seguir decidint accions de cara als propers dies. També han anunciat una concentració el 4 d'abril a la plaça del Vi en suport de l'encausat i han fet una crida el dia 5 davant dels jutjats per donar-li suport.





A la plaça del Vi també s'hi preveu una roda de premsa en suport als imputats pels talls a les vies del 8 de novembre