Les demolidores paraules de la Neus Matamala

La Neus Matamala és la filla d'en Jami Matamala, l'empresari i polític gironí que s'ha convertit en l'escuder de Carles Puigdemont durant tota la seva estada a l'estranger des que va començar tot el procés judicial contra ell i la resta d'exconsellers encausats.



En Jami i la seva família estan vivint en primera persona tot aquest episodi i en poques ocasions han trencat el silenci per explicar la seva experiència. En aquest cas ha estat la Neus, qui ja va escriure una carta oberta al seu bloc per explicar els seus sentiments, qui ha volgut tornar a parlar. En aquest cas ha estat a twitter on en resposta en un tuit encoratjador en el que es reconeixia la tasca del seu pare i la seva famía, la Neus ha volgut mostrar el seu suport i orgull per la tasca del seu pare sense desaprofitar l'ocasió per criticar aquells que defineix com els que s'omplen de la boca de sentiment de país amb unes dures paraules.







L´únic que puc dir és que el meu pare té més sentiment de pais que molts dels que s´omplen la boca avui. És un home valent que ho ha deixat tot, sense que ningú l´hagi votat!!

