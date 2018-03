Girona inicia la reconstrucció del pont del Dimoni

L'empresa adjudicatària iniciarà aquest dimarts les obres de reconstrucció del pont del Dimoni de Girona. La nova estructura tindrà la funció de passera per a vianants sobre el riu Güell connectant el carrer de la Maçana, al barri de Santa Eugènia, amb el de la Mare de Déu dels Àngels i el Pere Compte, al barri de Sant Narcís.

Els treballs, llargament reivindicats, tenen com a objectiu recuperar un símbol d'identitat de Santa Eugènia, que es va desmuntar l'any 1968. Les obres, que tenen una durada prevista de nou mesos, afectaran el trànsit al tram del carrer del riu Güell entre el carrer Santa Eugènia i el passeig d'Olot. L'actuació comportarà estrènyer un carril de circulació en cadascun dels sentits de la marxa tot i que no es tallarà la circulació de vehicles. La reforma s'ha adjudicat per un import de 408.012 euros.

El pont del Dimoni, desaparegut ara fa 50 anys, està situat a l´extrem oest de l´actual plataforma del pont del Dimoni que serveix de cruïlla entre el passeig d´Olot, el carrer del riu Güell i el carrer de la Mare de Déu de la Salut. L'estructura es va utilitzar des de l´època medieval fins el segle XIX com el pas més segur que travessava el riu Güell.

L'objectiu de la intervenció que s'iniciarà aquest dimarts és edificar el pont reconstruint els dos arcs laterals fets amb estreps de formigó, les dovelles del segle XIV i la paret de maçoneria tradicional, mantenint la imatge original. També es treballarà per reproduir les mesures que tenia l'antiga edificació. Per fer-ho, les parets de maçoneria del pont s'aixecaran utilitzant materials rierencs i morter de calç.

L'actuació també permetrà recuperar les 100 dovelles que formaven els dos arcs del pont i que serviran per reconstruir prop d'un 70% de l'estructura inicial. La resta, a banda i banda de l'arc, se substituirà per estreps de formigó. L´accés al pont es farà a través de dues rampes que s'ubicaran als costat de la passera, a banda i banda del riu. En els dos extrems de les rampes hi haurà les plataformes d´inici i de final. Pel que fa als parterres atalussats laterals al riu Güell, s´hi plantarà vegetació per tal de naturalitzar l'espai.L'alcaldessa, Marta Madrenas, assegura que es tracta d'un "símbol de la unió entre Santa Eugènia de Ter i Girona". "Amb la seva recuperació culminen una de les grans reivindicacions veïnal de Girona i apostem per potenciar el patrimoni de tots els barris per construir un projecte global de ciutat", afirma. Pel què fa a les afectacions viàries, el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, remarca que treballaran per "minimitzar" tant la durada com les possibles incidències".