Un jutjat investiga un activista pel tall de les vies del TAV de Girona durant la vaga del 8-N

El Jutjat d'instrucció 4 de Girona ha citat a declarar com a investigat un activista de 26 anys per participar en el tall de les vies del Tren d'Alta Velocitat (TAV) a Girona durant la vaga general del 8-N en el que van participar fins a 10.000 persones. El jove, veí de Salt, ha afirmat que el dia de la vaga cap cos policial el va identificar i que l'han acabat denunciant per la seva "militància política". "Denunciem l'ús de fitxers policials", ha dit Emanuel Donoso. L'investiguen per desordres públics i coaccions.

En solidaritat amb el jove, s'ha engegat la campanya 'Jo també vaig tallar les vies per la República' que ha convocat mobilitzacions per als dies 4 i 5 d'abril (el que dia que l'ha citat el jutjat). El seu advocat, Benet Salellas, ha alertat de "l'escalada repressiva" contra l'independentisme i fa una crida a "guanyar-li la batalla a la justícia espanyola" amb mobilitzacions pacífiques massives.