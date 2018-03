Milers de persones es manifesten als carrers de Girona i tallen l'autopista

Milers de persones van tallar ahir al vespre l´autopista AP-7 a l´accés oest a Girona. Els manifestants arribaven majoritàriament a peu des de la concentració davant de la subdelegació del Govern espanyol, a crits de «llibertat», «Puigdemont president» o «Sense desobediència no hi ha independència». Els assistents es van congregar a banda i banda de la via amb pancartes i banderes independentistes, tot i que quan hi van accedir no hi havia vehicles perquè els accessos a l´autopista estaven tallats a nord i sud. Els manifestants van fer una foguera i van muntar una carpa amb la intenció de passar la nit a la via. Grups de veïns de Bàscara també es van decidir a tallar l´N-II. Al voltant de les onze de la nit els CDR donaven per acabades les protestes i demanaven als ciutadans que guardessin forces.

La protesta havia començat abans, a les set de la tarda, quan milers de persones es van concentrar davant la subdelegació per rebutjar la detenció a Alemanya de l´exalcalde de Girona i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Poc després de les vuit del vespre, es van dirigir a peu cap a l´autopista AP-7.

La manifestació va ser convocada per les organitzacions Girona Vota, Comité de Defensa de la República (CDR) i La Forja, entitat del jovent revolucionari independentista, que ja al matí s´havia concentrat davant l´edifici per fer-hi pintades grogues a la façana. «Hem d´acabar amb la revolució dels somriures i passar a l´acció», declarava la delegada de l´organització juvenil, Júlia Reniu.

Segons la Policia Local, la xifra va ser de 10.000 manifestants que van ocupar la nova plaça 1 d´Octubre, el carrer de Jaume I i la vorera de davant la subdelegació del Govern espanyol, on ja no hi figuraven ni la bandera espanyola ni l´europea, que van ser substituides per integrants de La Forja per una senyera, una estelada i la bandera negra de la resistència.

La Policia Nacional i els Mossos s´ho van mirar des de la distància, sense actuar. Els milers de manifestants van restar pacífics i no hi va haver cap incident. No obstant, l´ambient que respirava ahir l´independentisme era d´indignació i ràbia. Qui primer va prendre la paraula va ser una portaveu del CDR Girona-Salt, Eva Bertran, que va recordar tots els empresonaments. «Avui han empresonat el nostre president i aquesta notícia ens ha portat la necessitat de tornar als carrers», va clamar des d´un microfon a l´escenari. D´entre els reclams de «llibertat per als presos polítics» també es va demanar «no fer cap pas enrere».

«Puigdemont, President» va ser el clam més cridat, acompa­nyat d´una gran pancarta amb la frase de «El Poble mana República» que encapçalava la multitudinària concentració. A aquesta, se n´hi afegien dues més: amb la paraula «Llibertat» d´Òmnium i una altra, la més aplaudida en el moment de l´ arribada, la que feia homenatge a Carles Puigdemont.

Es portaveus van demanar fer efectiva la República catalana «acabant amb la política de despatxos, que només serveix per fer retrocedir els nostres drets». A més, també es va reclamar la convocatòria d´una vaga general indefinida. «La República es gua­nyarà als carrers», van insistir. Dins d´un ambient tens, els manifestants clamaven que «sense desobediència no hi ha independència» i enmig d´estelades onejant es podien veure cartells amb frases com «Mai ens fareu espanyols».