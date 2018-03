Pinten de groc el pont de Sarrià on Puigdemont es va canviar de cotxe l'1 d'octubre

Aquest matí ha aparegut pintat de groc el pont on Carles Puigdemont es va canviar de cotxe l'1 d'octubre, el dia del referèndum.



Segons informa Ràdio Sarrià, a més, aquesta infraestructura s'ha batejat ara, tal i com mostren les pintades com a «pont del President".



Les pintades de color groc van acompanyades de llaços grocs a terra.





Pinten de groc el conegut com a 'pont del President' a #sarriadeter hi ha pintades de 'llibertat', 'pont del President' i llaços grocs pintats a terra.

Aquest pont és on Puigdemont va canviar de cotxe el dia #1oct per anar a votar. pic.twitter.com/SP4yCzn5Pm „ Ràdio Sarrià?? (@Radio_Sarria) 26 de març de 2018