Desmantellen un cultiu amb 1.200 plantes amagades en garatge a Girona

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu amb 1.200 plantes de marihuana amagades en un espai ocult d'un garatge a Girona. La policia va rebre el 23 de març l'avís d'un incendi en un habitatge de la ciutat. Quan els Bombers van extingir el foc, els agents van localitzar una porta abatible al garatge que conduïa a tres estances on hi havia la plantació. A la primera habitació, hi van trobar plantes d'aproximadament un metre d´alçada, a la segona n'hi havia de més petites i a la tercera habitació hi van localitzar testos amb terra i llavors. També van trobar material per al cultiu com fertilitzants, focus, ventiladors, filtres d'aire, bombes d'aigua i extractors, entre d'altres. Els agents van fer les comprovacions per localitzar el propietari de la plantació i, un cop identificat, el van detenir per un delicte contra la salut pública. El detingut, un home de 36 anys i veí de Girona sense antecedents, va quedar en llibertat després de declarar i passarà a disposició judicial quan sigui requerit.

