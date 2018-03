Les dones gironines tenen més formació però estan més desocupades que els homes

El segon estudi del mercat de treball a Girona assenyala que les dones tenen major formació però, tot i això, estan més a l'atur que els homes. Aquest informe fet pel consistori també dibuixa una vinculació entre nivell de formació i ocupació en tots els àmbits. El treball, que s'ha fet a partir de més de 2.000 enquestes a població activa, xifra una mitjana de l'atur a la ciutat del 13,07%. Aquesta dada suposa una davallada d'onze punts percentuals respecte el primer informe, de l'any 2012. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat que estan treballant en quatre grans eixos per diversificar l'economia local: indústries culturals, l'àmbit esportiu i tèxtil i les carreres cientificotècniques, amb una aposta específica per aconseguir vocacions de dones. L'informe també revela que hi ha un 14,7% de famílies que viuen amb menys de 1.000 euros nets mensuals.