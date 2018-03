Un 42% de les llars de Girona ingressa menys de 2.000 € al mes

Pràcticament un 42% de nuclis familiars de Girona té uns ingressos mensuals de menys de 2.000 euros. Així es desprèn d'una enquesta a 2.22.225 persones d'entre 16 i 64 anys sobre el mercat laboral que va presentar ahir l'Ajuntament.

El treball té per objectiu obtenir una radiografia del moment actual i impulsar polítiques i estratègies concretes en favor de l'ocupació laboral. Segons dades del segon trimestre del 2017, a la capital gironina hi ha una taxa d'atur del 13,01%. Es tracta d'un valor inferior al de la demarcació (13,13%), de Catalunya (13,20%) i de l'Estat (17,22%).

L'informe posa en relleu diferents dades. Per una banda, la taxa d'atur femení és dos punts més elevada que la masculina tot i tenir més formació (el 36% de dones tenen titulació universitària, pel 26% dels homes). Per altra, els joves són el col·lectiu que més pateix els efectes de l'atur. També es posa sobre la taula que hi ha tres sectors de la ciutat on l'atur afecta més. Són els mateixos punts on els residents tenen menys formació. Es tracta del sector Gavarres (Gavarres, Campdorà, Pedret i el Pont Major), el sector Est (Font de la Pòlvora, Creueta, Pedreres, Torre Gironella i Vila-roja) i Santa Eugènia (a més de Santa Eugènia, Can Gibert, Hortes, Sant Narcís i Mas Xirgu). Excepte el darrer sector, els altres dos són de relativa poca població respecte altres barris com l'Eixample, Germans Sàbat, Montilivi o Palau.

L'enquesta deixa clar que «s'evidencia una relació clara i directa entre la la situació laboral i el nivell de formació de la població»: «Les persones amb menys estudis són les que presenten amb diferència percentatges més alts d'atur».

Tornant a termes econòmics, els àmbits de la ciutat «amb ingressos més baixos corresponen de nou als mateixos territoris amb taxes d'atur més elevades i nivells formatius més deficitaris», segons els resultats de l'enquesta. El treball inclou diverses qüestions vinculades a la satisfacció. En relació amb la situació econòmica de la llar, el 47,9% de les persones entrevistades emeten valoracions a partir del 7 cap amunt, i tan sols un 14% es manifesta per sota del 5. En relació amb la feina, gairebé el 80% de les persones s'ha posicionat amb valoracions a partir del 7 en endavant. Els joves i les dones presenten «índexs de satisfacció lleugerament més elevats».

Pel que fa a establitat laboral, el 70% de la població treballa en una mateixa feina des de fa més de tres anys. Quasi la meitat dels joves té feines temporals. El 90% dels homes treballen a temps complet però en les dones només el 75%.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va indicar que «tot i que la reducció general de l'atur no es pot atribuir directament a les polítiques municipals, sí que cal destacar que les accions que hem portat a terme en els últims anys han ajudat a reduir l'índex d'atur de la franja d'edat dels 45 als 64 anys, ja que ha estat un grup en el qual hem treballat de forma molt intensa amb programes com el Girona Actua». L'atur d'aquesta franja d'edat s'ha reduït en més de 10 punts en 5 anys (21,33% el 2012). Va recordar que ara s'està treballant en la diversificació econòmica, amb projectes per impulsar empreses culturals i esportives, en el món del tèxtil i en especialitzacions científico-tecnològiques.

La regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Treball, Glòria Plana, va explicar que «d'acord amb les dades que ha posat de manifest l'enquesta podem definir millor les polítiques d'ocupació i de millora de l'ocupabilitat a la ciutat».