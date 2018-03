Condemnen a deu anys de presó el veí de Salt acusat d'abusar de menors

L'Audiència de Girona ha condemnat a 10 anys de presó el veí de Salt acusat d'abusar de menors que captava a través de les xarxes socials fent servir perfils falsos. Fredi Salvador Sosa (que és transsexual i al judici va demanar que s'hi adrecessin amb el nom de Laura) s'enfrontava inicialment a 38 anys de presó per concertar cites sexuals amb menors perquè les acusacions sostenien que hi havia quatre víctimes. La sentència el condemna per abusar sexualment de forma continuada d'un d'ells, un nen de 13 anys, però l'absol de la resta de delictes. El tribunal considera que, en els altres casos, no hi ha proves que indiquin que l'acusat sabés que els joves tenien menys de 16 anys o que les relacions sexuals no fossin consentides. No era el primer cop que el processat s'asseia al banc dels acusats de l'Audiència de Girona. El juliol del 2016 el van absoldre d'abusar d'un nen de 12 anys.

Al final del judici, que es va fer a porta tancada, la fiscalia va mantenir la petició de 38 anys de presó per al processat perquè considerava que concertar cites sexuals amb quatre menors a través de les xarxes socials (fent servir perfils falsos amb nom de dona com Valeria Esperanza Amor Amor, Laura Helen Linder Linder o Melani Guerrero Vasquez) i va abusar sexualment de tres d'ells. La defensa, exercida pel lletrat Oscar Aparicio, en demanava l'absolució.

La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona només condemna l'acusat per un delicte continuat d'abusos sexuals a un nen de 13 anys però l'absol de la resta d'acusacions. El tribunal considera que, en el cas de les altres tres víctimes, no hi ha proves que demostrin el processat sabés que eren menors de 16 anys (tots ells en tenien 15) ni tampoc que no fossin consentides les relacions sexuals que va mantenir amb un d'ells.

Segons recull la sentència, Fredi Salvador Sosa va contactar amb el menor de 13 anys el novembre del 2015. Ho va fer a través de la xarxa social Facebook i fent servir una identitat falsa. En aquests contactes cibernètics, li va proposar trobar-se a casa d'una cosina seva, tot i que en realitat era el domicili de l'acusat. Finalment, van quedar en un pis situat al carrer Francesc Macià de Salt. "L'acusat es va adonar, per l'aparença física del menor, que no tenia els 16 anys", exposa el tribunal.

En aquest primer contacte, el menor va marxar de l'immoble perquè no hi havia la noia amb qui pensava que havia quedat. El menor va tornar al pis en dues ocasions més, durant les quals el processat li va fer tocaments i dues fel·lacions. La víctima encara es va trobar amb l'acusat dos cops més, durant els quals van mantenir relacions sexuals plenes. "No consta que l'obligués intimidant-o amb fotre-li la vida enlaire o explicant-li a terceres persones", recull la sentència.

Els Mossos d'Esquadra van detenir el condemnat el 12 de gener del 2017 després d'enxampar-lo a la seva habitació en companyia d'un menor, que aleshores tenia 15 anys. La sentència conclou que, tot i que tots havien estat bevent alcohol durant la nit i que el menor es va "despertar" al llit amb el processat, "no consta que estiguessin en postura o en situació de la qual es pugui deduir la intenció o acte sexual".

Per això, l'Audiència de Girona el condemna 10 anys de presó com a autor d'un delicte continuat d'abusos sexuals a menor de 16 anys. Durant 14 anys no es podrà apropar a menys de 200 metres de la víctima i li imposa 12 anys de llibertat vigilada. No haurà de pagar cap indemnització. La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs. A més, la resolució judicial també afegeix que la sentència serveixi per sol·licitar un indult parcial al govern de l'Estat.

No era el primer cop que el veí de Salt s'asseia al banc dels acusats de l'Audiència de Girona. El 2016 ja el van jutjar per fets semblants. En aquella ocasió s'enfrontava a 11 anys de presó per delictes d'exhibicionisme i abús sexual. La víctima tenia 12 anys. Finalment, la secció tercera el va absoldre per falta de proves perquè, durant el judici, el menor es va desdir.