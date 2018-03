El Govern porta Marta Madrenas a la fiscalia

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha comparegut avui a la subdelegació de l'estat espanyol de Girona per anunciar que portarà a la fiscalia les actuacions "vandàliques" en contra de l'edifici el passat diumenge, així com el discurs que va fer l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, dos dies abans. "La Guàrdia Civil ha obert diligències i la fiscalia decidirà si considera oportunes les responsabilitats un cop s'hagin analitzat els fets que van passar" ha explicat.

Segons Millo, "l'alcaldessa va fer una crida a la revolució i a la mobilització de la gent en contra dels principis de la convivència, i la conseqüència va ser que al matí de diumenge es van congregar una sèrie de persones que es van dedicar a atacar la façana amb pintures i consignes. També es va ultratjar les dues banderes: l'europea i l'espanyola".

El delegat ha carregat durament contra la representant gironina, la qual ha descrit de "partidista, sectària, intolerant i transigent". Millo considera que les seves actuacions "formen part d'una realitat inèdita" i que no hi ha cap lloc d'Europa on passi això, ni "existeix cap representant municipal que es dediqui a fer aquestes activitats". "Una persona que es dediqui a calumniar, no representa a Girona. La ciutat no són les 50 persones que estaven davant de la porta fent actes vandàlics" ha assegurat, afegint que "l'alcaldessa en lloc de defensar el bé comú representa només una part", el que veu "molt lamentable i inadequat".