Els Manaies lliuren avui el penó a Carles Falcó, al seu habitatge del carrer Migdia

La confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona entrega avui l'estendard de l'entitat al pendonista d'honor d'aquest any, al botiguer Carles Falcó, al seu habitatge, situat al carrer Migdia número 20. Els armats sortiran del seu castrum, l'església de sant Lluc i, després d'un recorregut per diferents carrers del centre, arribaran fins a la casa de Falcó. Aquest custodirarà el penó en un lloc ben visible i públic -normalment sol ser el balcó- fins al Divendres Sant. Aquest dia, la secció d'armats dels Manaies tornarà a sortir al carrer per recollir el pendonista i el penó i tornar al castrum, per posteriorment participar a la processó del Sant Enterrament.

Carles Falcó és soci de la confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona des de l'any 1962, va sortir durant 52 anys com a manaia, i va arribar a exercir com a cap de la banda musical.