El balcó de Carles Falcó, al carrer Migdia, ja exhibeix el penó dels Manaies

El penó de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona ja s'exhibeix, des d'ahir al vespre, al balcó del pendonista d'honor, Carles Falcó Huguet, al carrer Migdia número 20, just al davant on el pendonista té una botiga de moda masculina que porta el seu mateix nom. Aprofitant el bon temps, centenars de persones van decidir d'acompanyar els Manaies en el seu recorregut des de l'església de Sant Lluc fins a casa del pendonista. L'estendard lluirà al balcó de Falcó fins demà, quan, abans que comenci la processó del Sant Enterrament, els Manaies el tornaran a recollir.

Els Manaies van sortir a les vuit del vespre de l'església de Sant Lluc, on tenen la seva seu permanent, per recórrer els carrers de Girona enmig de les mirades sorpreses dels infants i dels telèfons mòbils dels adults que intentaven immortalitzar el moment.

La comitiva va passar per la plaça de Sant Feliu, el carrer de les Ballesteries, el carrer de la Cort Reial, la plaça de l'Oli, carrer Ciutadans, plaça del Vi i van enfilar la pujada del Pont de Pedra en direcció a la plaça de Catalunya. Des d'allà, es van dirigir cap al carrer General Mendoza i, després de passar per la Rutlla, van girar pel carrer de la Creu per arribar fins al carrer Migdia, al xamfrà amb Maluquer Salvador, on viu Falcó.

El pendonista, que és soci dels Manaies des de l'any 1962 i que va sortir a la processó durant més de 50 anys, va oferir, com marca la tradició, un petit refrigeri a la comitiva, que comptava amb la presència del bisbe de Girona, Francesc Pardo, l'alcaldessa, Marta Madrenas, i el vicealcalde, Eduard Berloso. Falcó va rebre el penó de la mà del pendonista de l'any passat, Pere Ordis, i va ser aplaudit per la multitud que s'esperava al carrer. Visiblement emocionat, Falcó es va mostrar agraït als Manaies per haver-li concedit aquest honor. El pendonista va estar acompanyat per la seva família i molt especialment pels seus fills, un dels quals surt com a manaia i que ahir va pujar al pis com un membre més de la confraria.

Falcó, al centre, amb Narcís Reixach, Francesc Pardo, Pere Ordis, Marta Madrenas i Eduard Berloso · Aniol Resclosa

Per tornar cap a Sant Lluc, els Manaies van variar el recorregut, per tal que els pogués veure el màxim de gent possible. Per això, van dirigir-se primer cap al carrer Bisbe Lorenzana i van continuar per Joan Margall. Des d'allà van anar a parar de nou a la plaça de Catalunya i a partir d'aquí van recórrer l'Argenteria i Quatre Cantons per dirigir-se a Ballesteries i, des d'allà, agafar la pujada de Sant Feliu, passar per Sobreportes i l'escalinata de la Catedral abans d'arribar de nou al castrum de Sant Lluc.