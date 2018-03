La decisió que l'Exèrcit participi a l'Expojove i vagi amb uniforme militar, en mans del jutge

La decisió que l'Exèrcit participi a l'Expojove de Girona i que ho faci amb uniforme militar es troba ara en mans del jutge. La vista per decidir si s'accepten les mesures cautelars demanades pel Ministeri de Defensa s'ha celebrat aquest divendres al Jutjat de Primera Instància 1 de Girona. L'advocada de l'Estat s'ha limitat a ratificar la demanda, però el lletrat de Fira de Girona, Xavier Hors, ha defensat durant gairebé tres quarts d'hora els motius per demanar que no es permeti a l'Exèrcit tenir estand al certamen. Entre d'altres, Hors ha assegurat que les forces armades van incomplir de manera "flagrant, patent i manifesta" el codi ètic de la fira, perquè de forma "unilateral", i quan ja se'ls ho havia advertit, van decidir vestir amb uniforme militar. A més, Hors ha recordat que els soldats que van anar a la fira van entrar al recinte vestits de paisà, i que un cop a dins van canviar-se i es van posar "l'uniforme de campanya". Ara, després d'escoltar els arguments d'una i altra part, el jutge prendrà una decisió. Ha anunciat que ho farà avui mateix, per no anar-se'n de Setmana Santa amb aquest "viacrucis" pendent de resoldre, però que no notificarà allò que resolgui fins dimarts vinent.

A una banda, l'advocada de l'Estat. A l'altra, el lletrat de Fira de Girona. I al mig dels dos, el jutge que haurà de resoldre. La vista de mesures cautelars, que servirà per decidir si l'Exèrcit té estand a l'Expojove d'aquest 2018, i en quines condicions, s'ha celebrat aquest divendres a les dotze del migdia.

L'advocada de l'Estat quasi no ha intervingut. Només ho ha fet per ratificar la petició de les tres mesures cautelars que demana Defensa. La primera, que les forces armades puguin participar al proper Expojove (que tindrà lloc de l'11 al 14 d'abril). La segona, que aquesta mateixa decisió es faci extensiva als tres anys de veto. I la tercera, que la Fundació Fira de Girona no pugui excloure la presència de soldats uniformats a l'estand.

El lletrat de Fira de Girona, però, ha defensat durant tres quarts d'hora els arguments que han portat Fira de Girona a sancionar l'Exèrcit i vetar-li la presència a l'Expojove. Hors ha recordat que l'any passat, dies abans del certamen, Fira de Girona i els responsables de les forces armades es van intercanviar diversos mails i cartes.

Entre d'altres, la Fira va fer arribar el seu codi ètic a l'Exèrcit (on s'hi recull el compromís de promoure "els valors de la pau i la no-violència") i va fer-li saber que podien participar al certamen, sempre i quan hi anessin sense uniforme. L'advocat també ha recordat que, en aquest cas, s'està davant d'un contracte en què la facultat de decidir-ne les condicions corresponia al Comitè Executiu de Fira de Girona i no al Ministeri de Defensa.



Decisió "unilateral"

Xavier Hors ha recordat, però, que el dia en què va començar l'Expojove, les forces armades van decidir "trencar aquest contracte" de manera "unilateral", perquè van acabar vestint d'uniforme. L'advocat ha dit, a més, que aquesta vulneració va ser "flagrant, clamorosa i patent". Entre d'altres, perquè els militars van entrar al certamen vestits de paisà i, un cop ja a l'estand, es van canviar de roba i es van posar "uniformes de campanya".

Hors ha dit que això va degenerar en "aldarulls", perquè hi va haver protestes, i que es fessin "pintades" a l'exterior del recinte en contra de la presència de l'Exèrcit. A més, també ha recordat que les forces armades podrien haver enviat personal civil a l'estand i que, en tot cas, si bé dur uniforme és obligatori dins les instal·lacions militars, "hi ha una ordre ministerial que permet la possibilitat de decidir" si els membres de l'Exèrcit "vesteixen d'una o altra manera quan són fora".



Només per a aquest 2018

L'advocat de Fira de Girona també ha exposat que les mesures cautelars que sol·licita el Ministeri de Defensa són desproporcionades, perquè en realitat es refereixen "al fons de la demanda". Per això, ha sol·licitat al jutge que la seva decisió "no tingui efectivitat per tres anys", sinó només per a aquest 2018.

Al final de la vista, el titular del Jutjat de Primera Instància 1 ha comunicat a les parts que no marxaria de Setmana Santa "amb el viacrucis d'aquesta resolució pendent de resoldre". Per això, ha dit que prendrà una decisió avui mateix, però que no la comunicarà a les parts fins al proper dia hàbil. És a dir, dimarts a primera hora. La decisió, per tant, ja estarà presa –i redactada- en les properes hores. Però per conèixer-la, caldrà esperar fins al 3 d'abril.