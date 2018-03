Detenen quatre persones per robar 250 litres de gasoil d'un camió a Vilablareix

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 de març tres homes, d'entre 18 i 26 anys, i un menor d'edat per robar 250 litres de gasoil d'un camió a Vilablareix (Gironès). Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de tres de la matinada al polígon industrial del municipi. Una patrulla que feia tasques de seguretat ciutadana va detectar dos vehicles que, en veure la presència policial, es van parar en sec.

Els agents van aturar els cotxes i van identificar els ocupants. Al primer, hi havia dos homes i a la part posterior van localitzar quatre garrafes de grans dimensions plenes de combustible. Al segon, hi viatjava un altre home i el menor. A l'interior del maleter hi van trobar una altra garrafa plena de gasoil. La policia va observar que al mateix carrer hi havia un camió estacionat sense tap al dipòsit i amb gasoil vessat al terra. Al costat, hi van trobar una garrafa molt similar a la que van localitzar dins dels cotxes.

Els mossos van detenir els quatre homes com a presumptes autors d'un robatori amb força. Els detinguts majors d'edats, tots amb antecedents, passaran a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona, quan siguin requerits.

Pel que fa al menor, el van lliurar als seus tutors legals i passarà a disposició de la fiscalia de menors que se li requereixi.