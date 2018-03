Brugada critica que l'informe sobre el nou Trueta només estudiï si és viable a Domeny

El doctor Ramon Brugada, cap de servei de Cardiologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina, ha respost a l'informe encarregat per l'Ajuntament de Girona sobre l'emplaçament del nou hospital, avançat per Diari de Girona. Brugada remarca que «la consultora no ha estat contractada per trobar el millor emplaçament, sinó per justificar Domeny». «Cap altra opció possible en la valoració, només Domeny», insisteix. Brugada que, més d'un cop ha remarcat que la decisió sobre el futur Trueta ha de recaure en els experts –molts dels quals són partidaris d'ubicar l'equipament al costat del Santa Caterina– i no deixar-la en mans polítiques, ha escrit un llarg argumentari a Twitter per contraposar el text encarregat pel consistori.

El doctor qüestiona que l'informe digui que el Trueta mai serà un hospital de referència de nivell 6. «Ja fa setmanes que el Trueta ha enviat la documentació per tenir nivell 6. Decisió política, assistencialment no hi ha discusió», diu.



850.000 habitants de referència



A més, deixa clar que el Trueta és el segon centre català amb més població de referència, després de Bellvitge. És d'uns 850.000 habitants, quan a la Vall d'Hebron és de 450.000 i a Sant Pau és de 400.000. Per tant, veu incompresible que el document digui que el Trueta hauria de ser «més petit que un hospital de Barcelona perquè el Trueta té menys població de referència».

L'informe, fet sobretot amb dades del Departament de Salut, creu que a Domeny no només s'hi podria encabir còmodament el futur hospital, sinó també enriquir-lo amb altres activitats de recerca, formació o innovació, de manera que es podria desenvolupar un projecte integral de salut amb molt de potencial. També, que situar l'hospital al costat del Santa Caterina augmentaria l'activitat de proximitat, però no la de referència ni la d'alta complexitat. I que no permetria guanyar massa crítica ni aconseguir que el nou Trueta sigui de nivell 6, fet que permetria millorar el seu finançament. Aquest punt el defensen diversos caps de servei.

L'argumentari de Brugada continua amb més detalls. Per exemple, que caldria preguntar a la consultora «si considera viable el projecte a Domeny sense recerca ni docència», posant com a exemple «un Trueta a Domeny, facultats a Sarrià o a Emili Grahit, Santa Caterina a Salt, recerca a Salt i al Parc Científic», amb estudiants i investigadors «amunt i avall cada dia» i «els especialistes treballant aïllats». A més,recorda que l'aparcament seria complicat en ser sòl privat.

Brugada defensa que amb l'ubicació del Trueta al costat del Santa Caterina no es perdrien llocs de treball, al contrari, perquè es passaria de 560 a 700 llits i de 18 a 30 quiròfans. A més, afirma que «amb més infraestructura, s'augmentaria la capacitat per fer més proves». «Podrem fer tècniques que ara es fan a Barcelona en els pacients de Girona perquè no tenim prou personal i quiròfans», diu el metge.

Tenir «tots els especialistes junts» suposaria «noves tècniques, treballar millor, aprendre més, atraure els millors, millorar la qualitat assistencial, tractar millor els pacients». «Si es pot escollir, evitar la disgregació dels especialistes s'ha d'evitar», manté Brugada.

En concret, aposta per tenir els equipaments junts, units per un túnel soterrat, i amb les facultats de medicina i d'infermeria al costat. El Santa Caterina es mantindria com a referència en salut mental i hi hauria l'hospital de dia, les cirurgies ambulatòries, les rehabilitacions i els pacients crònics i «potser les consultes externes i les proves ambulatòries». El Trueta estaria a «l'altre costat del carrer, en uns terrenys de Girona». Així, Girona no seria l'única capital de província sense hospital públic.



La CUP també es queixa



El regidor de la CUP- Crida per Girona Lluc Salellas també va criticar l'informe sobre el Trueta encarregat per l'Ajuntament. En un article difòs per internet, el cupaire ja deixa entreveure tot el seu argumentari només amb el títol: «L'informe Trueta: propaganda de pocs pagada per tots». Salellas lamenta que encara no hagi pogut veure el document però deixa clar pel que ha llegit a Diari de Girona que l'informe només conté «titulars cuinats i guisats a la pujoliana, on no només es veu que s'argumenta per Domeny com a localització sinó que a més a més es carrega l'altra proposta que hi ha sobre la taula», en referència a l'opció de Brugada.

El regidor de l'oposició manté que cal obrir un debat trasparent sobre la futura ubicació de l'equipament i que «mentrestant, el que tocaria és que l'Ajuntament encapçalés una plataforma per reivindicar que la sanitat pública i el Trueta són una prioritat de país. Que l'edifici actual es mereix inversions».