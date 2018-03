Els veïns de Pericot volen més espais per deslligar el gos

Durant les darreres setmanes el malestar entre els veïns de Pericot que tenen gos ha crescut considerablement i ha deixat algun front obert amb l'Ajuntament de Girona. Els propietaris de cans de la zona lamenten que no hi hagi prou espais on poder passejar els gossos deslligats i que el lloc més pròxim que tenen -l'Onyar- està brut i desatès.

Així ho van expressar a l'Ajuntament de la ciutat no fa gaire, quan van enviar un bon plec de cartes informant d'aquesta situació. Els veïns diuen estar informats de les zones habilitades, però consideren que s'hauria de poder-ne crear una de nova amb papereres, bancs, fonts d'aigua i un espai d'almenys 500-600 metres perquè pugui donar cabuda a uns 15 gossos. Algunes de les zones que proposen són darrere del Mas Abella o bé a dalt de les escales del carrer Riera Bugantó.

També veuen com una possible solució ampliar els recorreguts on portar els gossos deslligats afegint el bosc de Palau/Montilivi, ja que és una zona gran i poc concorreguda per la gent que podria ser idònia per a aquest objectiu. «De la mateixa manera que s'ha creat un recorregut terapèutic, es podria utilitzar aquesta altra zona per als animals», consideren.



«Ens fan sentir delinqüents»

Un altre dels punts que inquieta els propietaris dels animals de companyia és «la persecució» que senten per part dels agents ambientals -en la majoria de casos vestits de paisà - que els «fan sentir com uns delinqüents» i els «intimiden» amb multes per dur el gos deslligat en determinades zones verdes del barri. De fet, alguns d'ells asseguren que en un primer moment els van dir que només seria una alerta, però que s'han trobat una sanció econòmica.

Els veïns de Pericot consideren, doncs, que la taxa de tinença d'animals que paguen anualment a l'Ajuntament és abusiva, ja que al final «no repercuteix amb cap prestació o servei útil».



Compromisos i obligacions



Des del consistori, el regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació, Eduard Berloso, sosté que no fa tant «ja es van repartir una sèrie de fulletons sobre els espais oberts i tancats on poden anar els propietaris i els seus gossos».

Berloso ha confirmat que ja hi ha agents ambientals que vetllen perquè «es compleixi l'ordenança» i «els ciutadans ja saben que deixar els gossos deslligats en llocs on no pertoca és sancionable, igual que ho és que el gos no estigui registrat o que els seus amos no en recullin els excrements». El regidor creu que qui agafa una mascota «sap que adquireix una sèrie de compromisos i obligacions» i que, davant de la desconeixença d'on es pot anar i on no, als centres cívics de la ciutat hi ha «els tríptics amb totes les informacions pertinents».



Llera sí, llera no



Una de les suggerències del consistori pel col·lectiu de Pericot és la possibilitat d'anar a la zona de l'Onyar, on es pot baixar a la llera i tenir el gos deslligat. Una opció que els veïns descarten taxativament perquè opinen que no disposa de les condicions convenients. «És una zona bruta, sense llum, sense papereres, bancs, expenedors de bosses i fonts d'aigua. No hi ha manteniment i no és molt adequada pels gossos perquè l'aigua estancada del riu provoca la proliferació de mosquits que poden transmetre malalties com la leishmània», asseguren.

Uns arguments que ja van traslladar per carta al seu moment i de la qual no van rebre la resposta que esperaven: «Anotarem la seva proposta i en valorarem la idoneïtat».