Dues ferides lleus i una cinquantena de veïns evacuats en l'incendi d'un pis a Salt

Dues ferides lleus i una cinquantena de veïns evacuats és el balanç de l'incendi d'un pis anit a Salt, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís del foc es va rebre a les 22.52 hores d'aquest dissabte al número 16 del passeig dels Països Catalans.

Les flames es concentraven a la cuina d'un habitatge situat a la tercera planta en un bloc de sis pisos d'alçada i la fumarada afectava tot l'edifici. Tres dotacions dels Bombers van treballar en l'extinció de l'incendi, que va obligar a desallotjar preventivament els cinquanta veïns de tot l'immoble.

Una dona de 43 anys –inquilina del pis sinistrat- va ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per cremades lleus en una mà i una menor d'edat –que vivia en un dels pisos de la sisena planta- va resultat intoxicada molt lleu per inhalació de fum i traslladada a l'Hospital Santa Caterina per fer-li una revisió.