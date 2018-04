Un sindicat de Mossos diu que dur menors escapolits de centres els fa perdre efectius

Durant les últimes setmanes ha sigut notícia la presència d'un grup de joves a la zona del parc Central de Girona que ha protagonitzat diversos robatoris a la zona i rodalia de l'estació de tren. Entre aquest grup, n'hi ha alguns que són menors d'edat i els Mossos d'Esquadra a vegades els han identificat i els han hagut de retornar al centre de menors on viuen.

Es tracta de menors, coneguts com a MENA (Menors Estrangers No Acompanyats), ja que la seva situació implica que són tutelats per la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat).

Els agents gironins també es troben amb nois al carrer en aquesta situació i que s'han escapat del centre. Quan això succeeix, tal com afirma el sindicat dels Mossos Uspac (Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya), els agents han de tornar els joves als centres tutelats.

Aquests trasllats, asseguren, «provoquen que moltes comarques del territori es quedin sense patrulles en el torn de nit». Un fet que succeeix sobretot en municipis amb comissaries petites.

L'arribada de joves immigrants en aquesta situació comença a ser molt elevada, a Catalunya. L'any passat van arribar-ne 1.500, una xifra que multiplica amb escreix els arribats en anys anteriors.

El portaveu del sindicat, Josep Miquel Milagros, destaca que cada dia els Mossos han de fer trasllats d'aquests joves. Quan, al seu parer, els trasllats de menors «no pertoca fer-los a Mossos i molt menys amb vehicles mampara».

Segons informa el sindicat, el resultat d'aquests trasllats és un «malbaratament de recursos econòmics dels Mossos». I afegeixen que els Mossos no haurien de fer aquests serveis perquè «la DGAIA és la responsable de la tutela i empara d'aquests menors».

També ressalten que no hi ha un protocol clar per als trasllats perquè se'n fan en cotxes mampara i logotipats quan afirmen que a l'Escola de Policia se'ls ha dit que es farien «en vehicles de paisà i amb agents de paisà». Finalment, reclamen a la cúpula de Mossos que s'aclareixi «de quina manera i sota quina responsabilitat s'han de fer aquest tipus de trasllats dels menors no detinguts sota la tutela de la DGAIA», és a dir, que es revisi el protocol.



No volen anar al centre

De fet, segons el portaveu de l'Uspac, amb el que s'han trobat a vegades és que els nois no volen tornar al centre o anar al que li pertoca segons s'ha decidit des de Benestar Social en arribar a Catalunya. I això desemboca en situacions no desitjades pels agents i els seus comandaments perquè, al seu parer, «tenim un problema». Ja que ressalta que els coneguts com a MENA, quan els Mossos els traslladen, «no ho fan com a detinguts però tampoc són lliures del tot, ja que els hem de portar al seu tutor».