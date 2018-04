Denuncien 443 persones en quatre mesos per infraccions ambientals

Els cinc agents ambientals de l'Ajuntament de Girona han denunciat a 443 persones per fer mala gestió de residus o per no complir amb l'ordenança de tinença d'animals. Ho han fet en quatre mesos. Hi ha 176 casos que ja han acabat en sanció.

La gran majoria s'han posat a comerços per no reciclar correctament el cartró.

Els agents també informen els propietaris de gossos que han de tenir censats els cans i que han de portar una ampolla d'aigua per netejar les miccions dels animals a la via pública. De fet, l'Ajuntament facilitarà ampolles als qui tinguin un gos.