Un conductor begut fuig durant 20 quilòmetres i atropella un policia de Sarrià

Persecució policial durant gairebé 20 quilòmetres per l'autopista AP-7. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sarrià de Ter han detingut un conductor que va fugir quan una patrulla el va enxampar anant begut pel centre del poble. L'home, que té 64 anys i és veí de Sant Julià de Ramis, va enfilar l'autopista en direcció sud amb diverses patrulles perseguint-lo.

Durant més d'un quart d'hora, l'home va conduir a tota velocitat per l'AP-7, intentant despistar els cotxes de policia. Els agents, al final, el van aconseguir interceptar després que abandonés l'autopista i enfilés la carretera que porta cap a l'aeroport Girona-Costa Brava. Abans que el detinguessin, però, l'individu va atropellar un agent de la Policia Local i li va fracturar la cama. Li atribueixen fins a cinc delictes, entre els quals conducció temerària, lesions i atemptat a agent de l'autoritat.

Els fets van tenir lloc dimarts a última hora de la tarda. A quarts de set, la Policia Local va rebre una trucada d'un veí alertant-los que al carrer del Firal hi havia un home que no s'aguantava dempeus. Es trobava al costat del seu cotxe, que havia estacionat en un gual. Una patrulla va anar fins al lloc i va comprovar com l'individu, un veí de Sant Julià de Ramis de 64 anys, presentava símptomes evidents d'anar begut.

Els agents li van fer la prova d'alcoholèmia, que va donar positiu, i van trucar als Mossos perquè comprovessin les dades del cotxe. Va ser aleshores, aprofitant aquest moment, quan l'individu va engegar el motor, va prémer l'accelerador i va fugir amb el vehicle. L'home va sortir del nucli de Sarrià i va anar a buscar l'entrada de l'autopista, perseguit per dues patrulles de la Policia Local. A l'entrada de l'AP-7, i després que demanessin reforços, diverses dotacions dels Mossos també es van incorporar a la persecució.



A tota velocitat fins a l'aeroport

L'individu va agafar l'autopista en sentit sud a tota velocitat i amb la policia al darrere. Des d'aquí, i aproximadament durant un quart d'hora, va conduir una vintena de quilòmetres per l'AP-7 fins arribar a la sortida 8 (la que porta cap a l'aeroport de Girona). Quan enfilava la carretera que duu a la terminal, els agents van aconseguir interceptar-lo.

Abans que el detinguessin, però, l'home va atropellar un agent de la Policia Local de Sarrià, que va patir una fractura en una cama.

L'home, que no tenia antecedents, ha passat la nit a la comissaria de Santa Coloma de Farners abans de passar a disposició judicial. Li atribueixen fins a cinc delictes diferents pels fets d'ahir: conducció temerària, conducció sota els efectes de l'alcohol, lesions, desobediència i resistència i atemptat contra agent de l'autoritat.