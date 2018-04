Un conductor begut fuig i atropella un policia local de Sarrià

Un policia local de Sarrià de Ter va acabar ferit greu dimarts després de ser atropellat per un home que anava begut. Els fets van començar a dos quarts de set de la tarda. La policia va rebre una trucada d'un veí del carrer Major, que informava que hi havia un home estès a terra i que tenia dificultats per aixecar-se. Un agent s'hi va desplaçar i va observar que la persona patia símptomes d'embriaguesa. L'home es trobava al costat del seu cotxe, estacionat en un gual, segons va explicar Ràdio Sarrià.

L'home, un veí de Sant Julià de Ramis de 65 anys, es va sotmetre voluntàriament a la prova d'alcoholèmia, en la qual va donar positiu. L'individu es va refer i va fugar-se en cotxe.

Acte seguit va començar una persecució per l'autopista, des de l'entrada de Girona nord fins la de l'aeroport, en la qual van participar els dos agents de la policia local de Sarrià i també dels Mossos d'Esquadra. Just abans de ser detingut, pels volts de les vuit de la tarda, a la rotonda de l'aeroport, l'infractor va atropellar un dels dos agents de Sarrià, que va quedar ferit greu en una cama i va haver de ser traslladat a l'hospital Josep Trueta per tal de poder ser tractar de les lesions.