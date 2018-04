Inici de les obres a tocar de les hortes per fer-hi un «burger», un geriàtric i un supermercat

Una excavadora treballant a la parcel·la que quedava per construir-hi.

Una excavadora treballant a la parcel·la que quedava per construir-hi. marc martí

En pocs dies, la parcel·la del parador del Güell que quedava per urbanitzar ja ha començat a canviar la seva fesonomia. És la darrera peça de terreny pendent d'urbanitzar de les tres que hi ha a tocar de les hortes de Santa Eugènia, al costat de l'escola Maristes de Girona.

Tot està envoltat de tanques, han desaparegut les males herbes i les màquines han excavat tot el solar on s'hi ha d'aixecar una residència geriàtrica assistida per a gent gran, un supermercat de la marca Supeco i un Burger King. El complex tindrà una superfície construïda total aproximada de 8.167 metres quadrats. El treballs duraran fins a finals de l'any vinent.

La llicència d'obres es va atorgar fa tot just una vintena de dies i els treballs ja són més que evidents. El projecte consta d'una residència geriàtrica assistida per a gent gran, amb capacitat aproximada per a 147 residents; un supermercat Supeco superfície de 1.600 metres quadrats amb aparcament en superfície, i un Burger King d'aproximadament 350 metres quadrats, també amb aparcament en superfície.

La peça de terreny és la més llunyana a l'escola Maristes. De les tres parcel·les és la única que quedava pendent d'urbanitzar. La parcel·la central està ocupada per un supermercat Aldi i una gran àrea d'aparcament. Al tros de terreny més proper a l'escola hi ha un supermercat Lidl i un Mc Donald's. L'única separació entre les tres parcel·les i l'inici de les hortes és el carrer del poble Sahrauí.