L'encausat pel tall del TAV no es presenta al jutjat

Prop d'un centenar de persones s'han mobilitzat davant dels Jutjats de Girona per donar suport a l'encausat per tallar les vies del TAV el passat 8 de novembre del 2017. L'acusat, Emanuel Donoso, ha decidit no declarar avui perquè ell i el CDR han "pres el cami de desobeir i no podem assumir que el què va passar pugui ser jutjat com a delicte. Aquells fets eren un pas més per construir la Republicà catalana en solidaritat amb les persones empresonades".

Durant l'acte també es va llegir un manifest on s'explicava que aquell dia no era només una persona tallant les vies, "sinó que n'eren 10.000". El text acusa a l'estat espanyol de pretendre "desarticular i desmobilitzar el teixit popular organitzat" i assegura que no "es posarà fi a la repressió acotant el cap, ni amb pactes i renúncies que cedeixin al xantatge".

El jove - acusat d'un delicte de desordres i coaccions - ha optat per no presentar-se a declarar, argumentant que "uns fets que es portaven a terme en solidaritat amb els presos polítics, les exiliades i per la construcció de la República catalana mai puguin ser considerats uns fets delictius". A partir d'ara, i en qualsevol moment, l'encausat pot ser detingut pels Mossos d'Esquadra per passar a disposició judicial. "Quan això passi, hem d'estar alerta per poder-nos mobilitzar de seguida" van demanar els manifestants, avançant que probablement seria davant de la comissaria d'aquests.

Paral·lelament el CDR ha posat en marxa una campanya d'autoinculpacions (jotambevaigtallarlesvies.cat) on qualsevol persona que també va participar en el tall del TAV durant la vaga del 8 de novembre pot afegir les seves dades en solidaritat al represaliat.