L'Exèrcit demana el pressupost i l'espai disponible per poder tenir estand a l'Expojove

L'Exèrcit ha enviat un escrit a Fira de Girona demanant informació sobre el pressupost i l'espai disponible per poder tenir estand a l'Expojove. Al text, les forces armades encara no comuniquen si hi participaran o no, però sí que amb aquesta petició ja deixen entreveure la voluntat de tenir-hi presència. Des de la Subdelegació de Defensa de Girona han explicat, però, que la decisió final dependrà de les instruccions que els arribin des de Madrid (unes directrius que podrien arribar demà o, a tot estirar, dilluns). El requeriment a Fira de Girona sol·licitant-los informació s'ha enviat després de la interlocutòria judicial de mesures cautelars, que permet que l'Exèrcit pugui prendre part a l'Expojove però anant-hi sense uniforme (com recull el codi ètic). El certamen començarà el dimecres vinent al Palau de Fires i durarà fins al 14 d'abril.

L'Exèrcit ja ha mostrat la voluntat de poder participar a l'Expojove d'aquest 2018. Dimarts, el titular del Jutjat de Primera Instància de Girona els autoritzava a fer-ho, però també deixava clar que hi anessin sense uniforme. A la interlocutòria, el magistrat estimava dues de les mesures cautelars que reclamava l'Estat.

En concret, i fins que no hi hagi sentència, permetia que els soldats poguessin continuar anant a l'Expojove. No tan sols per a aquest 2018, sinó al llarg dels tres anys de sanció (sempre i quan la demanda no es resolgui abans). La resolució, però, sí que estimava una de les peticions de Fira de Girona i l'Ajuntament: que les forces armades no duguessin uniforme, perquè així ho estableix el codi ètic de la fira. Una norma que ja s'havia aprovat –i comunicat a l'Exèrcit- a l'edició anterior.

Després que se'ls comuniqués la interlocutòria, les forces armades ja han mogut fitxa. D'entrada, han enviat un escrit a Fira de Girona sol·licitant-los que els enviïn el pressupost i els espais disponibles per poder tenir estand al certamen. Una informació que ja se'ls ha tramès, tot i que es desconeix la ubicació que se'ls ha ofert (ja que molts dels espais, a aquestes alçades, ja estan ocupats per altres expositors).

De moment, però, això no significa que l'Exèrcit hagi pres cap decisió en ferm. Des de la Subdelegació de Defensa a Girona han explicat que això dependrà de les instruccions que els arribin des de Madrid, i que la resposta final sobre si tiren endavant la presència a l'Expojove els arribarà demà o, a tot estirar, el dilluns.



La coordinadora d'ONG els vol fora

Mentrestant, la coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines s'ha posicionat obertament sobre el cas. En un comunicat, la plataforma assegura que, sigui amb o sense uniforme, volen l'Exèrcit "fora de l'Expojove". A l'escrit, les ONG expliquen que "l'exclusió dels militars" del saló d'orientació i formació laboral "no rau tant en els símbols externs" –en referència a l'uniforme militar- sinó a d'altres motius.

Entre aquests, subratllen que l'Exèrcit representa "l'obediència cega, el sistema autoritari i la coerció i la repressió per aconseguir la seguretat". Valors que, diu la coordinadora, xoquen de ple "amb la cultura de la pau i el diàleg per resoldre conflictes".

Les ONG expliquen que la presència de l'Exèrcit "implica un menyspreu total cap a la ciutadania", ja que el Parlament de Catalunya va aprovar una moció "expressant la voluntat de desmilitaritzar Catalunya". A més, creuen que "reclutar joves" perquè ingressin a les forces armades "no és una sortida laboral com qualsevol altra" perquè implica posar-los "al servei de la coerció i la repressió".

La plataforma d'ONG de les comarques gironines, tot i això, valora "els esforços" que ha fet l'Ajuntament per tirar endavant la voluntat de les entitats que formen part del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació (CMSC). Per això, després de mesos sense anar a les reunions, la plataforma s'ha tornar a incorporar a aquesta taula per "seguir treballant per excloure definitivament l'Exèrcit de Fira de Girona". Per últim, la plataforma convida la comunitat educativa "a mostrar el seu rebuig cap a la militarització dels espais educatius i del currículum escolar" i demana als polítics "que contribueixin a fer efectiva la desmilitarització del territori" i es comprometin "amb la cultura de la pau".