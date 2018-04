Una manifestació dona suport al noi encausat pel tall a les vies del tren

Un miler de persones van recórrer ahir a la tarda els carrers de Girona per donar suport al noi encausat per haver participat en el tall de les vies del tren d'alta velocitat durant la vaga general del 8-N. La marxa, que va comptar amb la presència de l'exdiputat de Podem Albano Dante Fachín, va sortir de la plaça del Vi i va recórrer el Pont de Pedra, Santa Clara, plaça Independència, Jaume I i carrer de Santa Eugènia per finalitzar davant l'estació del TAV, on es van fer diversos parlaments per reivindicar la no-violència dels CDR.

Dante Fachín va comparar el moviment independentista català i l'activitat que estan portant a terme els CDR amb la lluita de Martin Luther King. «Ell va tallar carreteres, va posar-se dempeus i va lluitar. Luther King, avui, estaria aquí», va assegurar. L'exdiputat, periodista i activista va criticar la «criminalització constant» que s'està fent dels CDR i va apuntar que «qualsevol que es consideri demòcrata ha d'abandonar aquesta comparació de violència i CDR».

Per la seva banda, el regidor de la CUP a Girona, Lluc Salellas, que està investigat per haver participar en un tall a l'autopista a Riudellots de la Selva durant la mateixa vaga del 8-N, va fer una crida a continuar les mobilitzacions fins que la República «sigui un fet» «i tots els presos i les preses polítiques siguin al carrer». «No ens podem deixar endur per la por ni per la repressió», va advertir, tot afegint que els càrrecs públics han de ser els primers en fer «institucions republicanes».

El president d'Òmnium Cultural a Girona, Sergi Font, va detsacar que el tall de les vies del 8-N va convertir l'estació del TAV «en un espai de llibertat, del poble, on podia passar de tot i en positiu», i va lamentar que tot això ara es vulgui fer passar com un acte violent. També va criticar durament els Mossos per les seves darreres actuacions policials: «No pot ser que la nostra policia estigui col·laborant amb els poders polítics que utilitzen la justícia com volen», va lamentar. «Teniu el conseller a la presó i el vostre major fent fotocòpies, sou la policia del poble, no d'un partit corrupte», va demanar.

Finalment, l'encausat, Emanuel Donoso, que està cridat avui a declarar, va agrair tota la solidaritat que li ha arribat des de que es va fer pública la seva imputació: «Això et reafirma per continuar lluitant», va assegurar.