La nova àrea verda de la Devesa es posarà en marxa la setmana del 16 d'abril

L'Ajuntament de Girona, ara sí, ja ho té pràcticament tot a punt i la setmana del 16 d'abril podria posar en funcionament la nova àrea verda a tocar del parc de la Devesa. Aquesta zona d'aparcament de pagament en superfície s'havia de posar en marxa fa unes setmanes però van sorgir diferents complicacions vinculades al programari informàtic. Es tracta del programa que controla tot el sistema de pagament segons la matrícula del vehicle i que ja funciona a les altres dues àres verdes de la ciutat: a les Pedreres i en un altre punt del barri Devesa- Güell.

Pràcticament només queda pintar de color verd les 222 places afectades i col·locar les senyalitzacions que informin de l'aparcament i els tòtems on els usuaris hauran de treure el tiquet.

Automàticament, el mateix dia que es posi en funcionament el nou aparcament, s'impedirà l'entrada de vehicles al Camp de Mart, a l'interior del parc de la Devesa. És una de les promeses de l'Ajuntament de Girona. De fet, en aquest espai només s'hi deixa estacionar els matins dels dimarts i els dissabtes, coincidint amb el mercat dels marxants. La idea d'aquesta aparcament del Camp de Mart és que els clients del mercat pugui aparcar a prop. Per aquest motiu, la nova àrea verda de la Devesa també tindrà una compensació aquests dies de mercat, com a compensació a la retirada de places de l'interior del parc. Aquesta compensació consistirà en què tots els vehicles tindran una hora gratuïta d'aparcament aquests dos dies de mercat. És el temps que es considera suficient per fer la compra a les parades dels marxants.

Amb els vehicles fora del Camp de Mart, l'interior del parc quedarà, per fi, lliure de cotxes. És una vella reivindicació de l'Associació de Veïns i de la plataforma Salvem la Devesa, integrada per diferents entitats veïnals i ecologistes.

A banda d'aquesta novetat els dimarts i els dissabtes, el sistema tarifari serà el mateix que a la resta de la ciutat. O sigui, serà com una zona blava per als residents de fora de la ciutat (1,05 euros cada hora) i la meitat per als veïns de Girona (0,55 euros cada hora). Per a aquells que són residents a la zona i tenen el vehicle donat d'alta al seu domicili, el preu serà molt menor (0,25 euros al dia; fins a sis dies laborables per 1,5 euros; i amb una quota trimestral, 19,50 euros).



Ja hi ha 662 places

Actualment, a la ciutat de Girona hi ha 662 places d'àrea verda d'aparcament distribuïdes en dos barris: les Pedreres i la Devesa- Güell. A la primera zona hi ha 142 places i a la segona hi ha les 520 restants. Es van posar en funcionament el gener de l'any 2014 i responien a un intens debat que va sorgir a diferents barris de la ciutat arran de la manca d'aparcament. Alguns barris van rebutjar la proposta perquè suposava fer rascar les butxaques a la gent. En altres però, la mesura va tirar endavant.

A les Pedreres, feia anys que es queixaven que els carrers estaven sempre sobreocupats pels vehicles dels estudiants i del campus del Barri Vell i de gent de fora de la ciutat que treballa al centre de Girona. Els carrers del barri eren dels pocs que eren gratuïts propers al centre. Mentrestant, al barri Devesa- Güell també es queixaven que els carrers sempre eren plens de cotxes de gent que anava a l'estació de tren i d'autobús o de persones que anaven al centre o que buscaven un aparcament proper sense haver de pagar.