L'essència de Girona apareix al cartell de Temps de Flors

Montse Serrano Caballero ha elaborat el cartell de Temps de Flors d'aquest any. És estudiant de batxillerat artístic a l'Institut Jaume Sobrequés, el centre on cada any s'organitza un concurs per escollir l'obra que es convertirà en el cartell del certamen floral.

Serrano ha explicat que el treball vol mostrar l'essència de Girona. Al cartell s'hi pot veure la Catedral, on el rosetó és una flor, Sant Fèlix, les cases de l'Onyar, el pont de Pedra i diferents colors com el groc i el vermell, com a símbol de l'explosió de colors de Temps de Flors

Enguany Temps de Flors es farà del 12 al 20 de maig i properament, l'Ajuntament, donarà més detalls de l'esdeveniment