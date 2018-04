Girona recupera els focs suspesos per Sant Narcís

La pirotècnia Hermanos Ferrández de Múrcia, guanyadors del prestigiós Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava - Vila de Blanes, seran els encarregats de cloure la diada de Sant Jordi a Girona amb un castell de focs. Concretament, el mateix que es va suspendre durant les darreres Fires de Sant Narcís.

Tal com ha pogut saber Diari de Girona, l'Ajuntament de la ciutat ha decidit recuperar l'espectacle que no es va poder celebrar el passat mes de novembre, quan el consistori va eliminar els focs de la programació «arran del moment polític actual que viu el país i després de les detencions que es van produir dijous de diversos membres del Govern de la Generalitat de Catalunya».

Tal com ha explicat la regidora de Salut i Fires a l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, «quan vam decidir suspendre els focs per la situació política que estava vivint el país en aquell moment, ens vam comprometre amb l'empresa que quan veiéssim que ha arribat el moment idoni, els convidaríem a venir perquè oferissin el seu espectacle i que la gent de Girona el poguessin veure».

Aquest moment, doncs, consideren que ha arribat ara, coincidint amb el 23 d'abril. «Vam estar valorant i creiem que la diada de Sant Jordi és prou significativa per al nostre país, per a Catalunya, com per fer els focs i celebrar la festivitat», ha relatat la regidora, que també considera important que per aquestes dates «sembla que fa més bon temps i la gent surt més al carrer i, per tant, podran gaudir-ne una mica més».

El dia 21 d'abril comencem les festes de primavera a la ciutat i un dels actes tradicionals és la penjada del Tarlà, que es fa cada any. Aquesta també va ser una data que es va plantejar el consistori, però finalment van decidir traslladar-ho al 23 en funció també de la disponibilitat de l'empresa, «que en tot moment van estar disposats a trobar una data que anés bé a tothom», ha dit Palau.

«Quan comença la primavera sembla que obrim les portes de les cases i tornem a viure la ciutat al carrer, el bon temps permet fer aquestes coses. Comença Strenes, d'aquí res tindrem Temps de Flors, i per això Sant Jordi és un bon dia», ha assegurat.



400 quilos de pólvora

La pirotècnia Hermanos Ferrández de Múrcia, encarregada de dur a terme l'espectacle, havia previst per Fires de Sant Narcís un esclat de colors format per 3.000 ordres de tret i 400 quilos de pólvora. Un muntatge de 15 minuts similar al que es va poder veure el passat estiu a Blanes format per un castell de focs artificials carregat de colors vius i intensos, de formes peculiars –com un ovni que sobrevola la ciutat de Girona– i d'un bombardeig de sons.

Els creadors del castell de focs artificials que es farà tenien «molt d'interès que veiéssim el seu espectacle guanyador a la nostra ciutat», ha explicat la regidora, i també ha avançat que aquest tindrà lloc al voltant de les 9 del vespre, un cop s'hagi fet fosc.



Diferents punts de vista

L'Ajuntament de Girona va notificar el passat 3 de novembre la cancel·lació del castell de focs artificials a través de les xarxes socials amb una imatge en blanc i negre. Publicació que va despertar diferents comentaris a favor i en contra. Algunes persones no entenien per què l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, decidia cancel·lar l'espectacle si «això no contribueix a solucionar el problema català». Mentre que altres comentaven que «els ànims de la gent no estaven per celebrar res».

Paral·lelament, després de la cancel·lació els veïns del barri de Vila-roja van fer el seu propi castell de focs a la plaça Picasso, en un acte on van convidar a venir tots els gironins que «consideressin que l'Ajuntament s'havia extralimitat suspenent el tradicional tancament de Fires» com a conseqüència de l'empresonament dels consellers del Govern català.

Pràcticament mig any després, Eva Palau sosté que «per a nosaltres no va ser cap alegria haver de suspendre els focs en el seu moment, i estàvem en deute amb la ciutat. No deixa de ser un espectacle que la gent pot gaudir i que va quedar penjat durant les últimes fires. Estem molt agraïts que es pugui fer ara». Per a la regidora de Fires, «la ciutadania ho ha de veure com una cosa positiva, i més després d'aquests mesos que cadascú busca la seva manera d'estar vivint la tensió com pot».