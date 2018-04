L'acusat pel 8-N no es presenta al jutjat

Després que el dimecres al vespre un miler de persones participessin en la manifestació a favor del jove Emanuel Donoso, ahir més d'un centenar més el van acompanyar als Jutjats de Girona, on estava previst que anés a declarar. L'únic acusat d'haver tallat les vies del Tren d'Alta Velocitat (TAV) el passat 8 de novembre del 2017, va optar per no presentar-se davant del jutge, en el que considera una acusació que «no pot ser jutjada com un delicte».

Amb pancartes on es podien llegir frases com «Jo també vaig tallar les vies per la República» o bé «Prou criminalització, totes som CDR», la portaveu del Comitè de Defensa de la República va llegir un manifest on s'explicava que aquell dia no hi havia només una persona tallant les vies, «sinó que n'eren 10.000».

El text també acusava l'estat espanyol de pretendre «desarticular i desmobilitzar el teixit popular organitzat» i assegurava que no «es posarà fi a la repressió acotant el cap, ni amb pactes i renúncies que cedeixin al xantatge».

L'investigat, acusat d'un delicte de desordres i coaccions, va optar per no presentar-se a declarar, argumentant que «uns fets que es portaven a terme en solidaritat amb els presos polítics, les exiliades i per la construcció de la República catalana mai poden ser considerats uns fets delictius».

A partir d'ara, i en qualsevol moment, l'encausat pot ser detingut pels Mossos d'Esquadra, pas previ abans de passar a disposició judicial. «Quan això passi, hem d'estar alerta per poder-nos mobilitzar de seguida», van demanar els manifestants, avançant que probablement la concentració es faria davant de la comissaria.

Paral·lelament, també s'ha posat en marxa una campanya massiva d'autoinculpacions on tothom que vulgui es pot afegir omplint un formulari.

Després de la concentració davant de l'edifici dels jutjats, un grup més reduït de manifestants van recórrer els carrers de Girona fins a la plaça de Josep Pla i Casadevall, on van donar per finalitzada la convocatòria. Les persones que encapçalaven la marxa van agrair l'assistència i van recordar que durant els pròxims dies «estiguessin atents a les xarxes socials per altres convocatòries».