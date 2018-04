L'Exèrcit assistirà a l'Expojove amb personal civil a l'estand

L'Exèrcit ha decidit assistir al saló Expojove, que se celebrarà a Fira de Girona la setmana vinent, però enviarà personal civil a l'estand de les forces armades. Després de demanar informació sobre el pressupost i l'espai disponible, fonts del Ministeri de Defensa han explicat a l'ACN que formalitzaran la petició per participar al certamen. Enviant-hi personal civil, l'Exèrcit donarà compliment a la interlocutòria de mesures cautelars del Jutjat de Primera Instància 1, que permetia la seva assistència a l'Expojove però mantenia el veto a l'ús de l'uniforme militar (basant-se en el codi ètic de la Fira que prohibeix l'ús d'elements bèl·lics). Des del Ministeri ja han avançat, però, que recorreran la decisió judicial perquè, com han sostingut des del principi de la polèmica, portar uniforme és "un dret i un deure" de les forces armades quan estan de servei.

Les forces armades tindran estand al saló de formació Expojove, però al darrere del taulell no hi haurà militars sinó personal civil. El Ministeri de Defensa ha decidit assistir al certamen i aquest 2018 –a diferència de l'any passat- no hi haurà presència d'uniformes.

De fet, després de la interlocutòria de mesures cautelars, l'Exèrcit ja va deixar entreveure la voluntat d'anar a l'Expojove. Ho va fer quan va enviar un escrit a Fira de Girona demanant informació sobre el pressupost i l'espai que quedava disponible. S'estava pendent, però, de rebre la directriu final des del Ministeri de Defensa abans de confirmar la presència al saló.

Unes instruccions que han arribat aquest divendres, quan falten cinc dies perquè comenci l'Expojove (que se celebrarà de l'11 al 14 d'abril). Des del Ministeri de Defensa han confirmat que participaran al certamen, però que hi enviaran personal civil. De fet, aquest mateix migdia ja ho han comunicat a Fira de Girona.

La decisió s'adopta en base a la interlocutòria de mesures cautelars dictada pel Jutjat de Primera Instància 1. A l'escrit, el magistrat estimava en part les demandes de l'Estat. Permetia que les forces armades poguessin continuar anant a l'Expojove. No tan sols per a aquest 2018, sinó al llarg dels tres anys de sanció que els havia imposat Fira de Girona (sempre i quan la demanda no es resolgui abans).

La resolució, però, donava la raó a l'Ajuntament i a la Fira a l'hora de fixar quina indumentària havien de dur els representants de l'Exèrcit. La interlocutòria, en aquest punt, mantenia el veto a l'uniforme militar, perquè així ho estableix el codi ètic de la fira. Una norma que ja s'havia aprovat –i comunicat a l'Exèrcit- abans que assistissin a l'última edició del certamen.



El Ministeri recorrerà

L'any passat, tot i que Fira de Girona havia advertit les forces armades que el codi ètic no permetia l'ús d'elements bèl·lics, els soldats van acabar duent uniforme. Van entrar a l'Expojove vestits de paisà, però un cop ja eren a l'estand, es van canviar de robar i van posar-se la indumentària militar.

Precisament, això va comportar que se'ls acabés sancionant, que l'Estat interposés una demanda contra la decisió de l'Ajuntament i Fira de Girona, i que reclamés l'adopció de les mesures cautelars. El Ministeri de Defensa, però, també ha comunicat aquest divendres que no està d'acord amb la interlocutòria i que la recorrerà.

En concret, reclamarà que a l'hora d'anar a l'Expojove, pugui enviar soldats d'uniforme a l'estand. Des del principi de la polèmica, Defensa ha sostingut que portar uniforme és "un dret i un deure" de les forces armades quan estan de servei.