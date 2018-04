La pista del Cassià Costal estarà a punt tres anys més tard del previst

Tot a punt per l'acabament de la pista coberta de l'escola Cassià Costal de Girona. Si cap entrebanc de darrera hora ho impedeix, l'empresa adjudicatària (M i J Gruas) acabarà els treballs el 16 d'abril. La pista estarà a disposició dels escolars tres anys més tard del previst pels problemes de les dues primeres empreses que havien guanyat els dos anteriors concursos públics. El primer cop s'havia adjudicat a Insyte Instalaciones i el segon a Cobra Instalaciones y Servicios. Una va fer fallida i l'altra va renunciar quan ja se li havia adjudicat.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Via Pública i Mobilitat, Joan Alcalà, s'ha mostrat satisfet pels treballs de l'adjudicatària i ha recordat que les problemàtiques de les altres dues empreses no tenien cap relació amb cap responsabilitat municipal. Els treballs s'han executat per 788.364,90 euros i l'empresa constructora va haver de demanar una pròrroga perquè van aparèixer unes restes ferroviàries al subsòl. El pressupost ha estat bastant més elevat que el que s'havia fixat en les dues anteriors ocasions (328.948 i 470.851 euros).

Aquests dies s'han fet rases per a la canalització de la recollida d'aigües i es connectaran a l'electricitat els taulers de les cistelles de bàsquet, que es podran plegar quan convingui. La pista coberta estarà llesta tot i que quedaran alguns retocs a l'entorn que no n'impediran el seu ús. Per exemple, caldrà retirar una porteria de futbol i s'haurà d'instal·lar una font.



Per la segona fase

La construcció que ara s'ha executat correspon a la primera fase d'un futur pavelló. Tot i que, inicialment, no hi havia cap data per tirar endavant la segona fase, l'equip de govern va decidir treballar per fer-la realitat com abans millor. De fet, per aquest any 2018, als pressupostos municipals ja hi ha una partida per a la redacció d'aquesta fase. La construcció d'aquesta primera fase acabarà amb alguns elements ja preparats per poder lligar millor la segona part dels treballs, segons ha indicat Joan Alcalà.

El que queda pendent de portar a terme són els tancaments laterals (les parets), els vestidors i fins i tot unes grades per tal que es converteixi en un pavelló que serà utilitzat tant pels alumnes de l'escola com per les entitats i associacions i clubs de la zona. En el seu moment, es va estimar que el cobriment dels laterals i tot els necessari per convertir la pista coberta en pavelló requeriria una inversió d'aproximadamnet 1,2 milions d'euros.