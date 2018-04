Les icones de Girona són els principals elements del cartell de Temps de Flors

L´estudiant Montse Serrano Caballero ha elaborat el cartell de Temps de Flors d´aquest any. És una alumna de batxillerat artístic a l´institut Santiago Sobrequés, el centre on cada any s´organitza un concurs per escollir l´obra que es convertirà en el cartell del certamen floral. És un treball en aquarel·la on es vol mostrar «l´essència» de Girona, segons va explicar ahir l´autora, de disset anys.

S´hi poden veure les principals icones de la ciutat: la Catedral, on el rosetó de la façana és una flor, la basílica de Sant Fèlix, les cases de l´Onyar, el pont de Pedra i diferents colors com el groc i el vermell, com a símbol de l´explosió de colors de Temps de Flors i de la primavera. Alguns dels elements estan en diagonal per dotar l´obra de moviment, segons l´autora. La descoberta del cartell es va celebrar al matí a l´Institut. La resolució de l´enigma va agafar per sorpresa l´autora, que estava enmig del públic, amb la resta d´alumnes.

«Sou el futur de la ciutat i el fet que us impliqueu en el Temps de Flors significa que també us impliqueu en la ciutat i garanteix d´alguna forma el relleu generacional de l´esdeveniment», va assenyalar la regidora de Turisme, Glòria Plana.