Temerari, avançant en contínua i sense parar de fer ziga-zagues

El judici contra el conductor reincident que –anant begut i amb el carnet retirat– va matar una noia en un xoc frontal a Fornells de la Selva el 29 de gener del 2016 va començar ahir al Jutjat penal 5 de Girona. L'acusat, Francisco Javier Medina, s'enfronta a una pena de 4 anys de presó, que és el que li demanen la fiscalia i l'acusació particular per homicidi imprudent, conducció temerària (aquest, amb l'agreujant de reincidència) i circular sota els efectes de l'alcohol i les drogues. El fiscal també sol·licita que li retirin el carnet durant 6 anys i que pagui una indemnització de més de 300.000 euros als familiars de la víctima.

L'advocat de la defensa demana l'absolució però, a l'inici del judici, ha introduït dues circumstàncies atenuants, una per un trastorn per consum de substàncies tòxiques de llarga duració i una altra per reparació del dany, perquè ha consignat 1.000 euros per fer front a les possibles indemnitzacions. A més, també argumenta que en aquell moment l'acusat estava alterat perquè el seu pare estava ingressat, en estat molt greu, a l'hospital.

Medina va estar en presó provisional des del 20 de maig del 2016. Abans, havia estat setmanes ingressat arran de les ferides que va patir en el xoc mortal que ell mateix va provocar. Finalment, el jutjat d'instrucció el va deixar en llibertat sota fiança de 5.000 euros el juliol passat.

«Aquest tio es mata»

Durant la primera sessió del judici van declarar diversos testimonis, entre ells, la conductora del cotxe amb qui l'acusat va tenir un accident a la C-65 a l'altura de Llagostera la tarda dels fets. La dona va explicar que ella sortia de treballar i que el cotxe que anava a darrere va picar el seu per la part posterior. En baixar del vehicle, va anar directament cap a l'acusat i li va dir que l'havia tocat i ell li va demanar perdó. En insistir un cop més, l'acusat va respondre a la conductora amb una parla «pastosa» i amb el que ella va considerar «un to agressiu» que ja «li havia demanat perdó». Després d'acordar fer el certificat d'accident en una esplanada pròxima, en tornar a pujar tots dos als respectius cotxes, l'home la va avançar en línia contínua –fent ziga-zagues– i va fugir en direcció Sant Feliu de Guíxols-Platja d'Aro.

També van relatar la seva versió dels fets alguns dels conductors que el van veure circular moments previs a l'accident a l'altura de Quart. Tots ells van coincidir que l'encausat «circulava a gran velocitat, enganxat al cotxe que tenia davant i fent esses per la carretera». En un moment determinat, aquest fins i tot va decidir fer un avançament «amb poca visibilitat» que va provocar que el cotxe del carril contrari es desviés per no topar frontalment. «Vaig pensar: aquest tio es mata» va relatar un dels testimonis.

Un altre dels citats per ahir va ser l'amic que el va acompanyar a casa després que els Mossos li retiressin el carnet i li immobilitzessin el cotxe a Sant Feliu de Guíxols. L'home va assegurar que no li va semblar que l'home estigués gaire begut i que després de portar-lo a casa li va tornar les claus del cotxe li va dir que no el tornés a agafar. «Em va dir que sí, que tranquil, i no em vaig pensar que tornés a conduir», va dir. El judici continuarà dilluns amb la declaració de la resta de testimonis i finalment de l'acusat.

Un 29 de gener del 2016

El dia de l'accident, el conductor va patir una primera topada a Llagostera. Els Mossos d'Esquadra el van enxampar a Sant Feliu de Guíxols i allà va ser quan van descobrir que anava molt begut, amb 0,60 mil·lígrams per litre d'aire expirat. La policia li va retirar el carnet i li van prohibir tornar a agafar el cotxe. Tot i això, l'home es va tornar a posar al volant del seu Alfa Romeo, anat per sobre de la velocitat permesa per la C-65, perdent el control de vehicle i envestint frontalment el cotxe de l'altre carril, fet que va provocar l'accident que va acabar amb la vida de la seva conductora.Quan va ingressar a l'hospital, les proves van confirmar que, en el moment de l'accident, la presència d'alcohol en sang que tenia Medina era de 0,41 mg/l.