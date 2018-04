Canviem Salt proposa activitats nocturnes durant el Ramadà

El Ramadà començarà entre els propers 15 i 16 de maig, i a Salt i a rodalies hi ha més de 8.000 persones que potencialment poden celebrar-lo. Es tracta d'un mes en què la comunitat musulmana fa dejuni durant el dia i el trenca quan es pon el sol, de manera que a partir del vespre els carrers s'omplen de gent. Per tal de combinar el dret dels veïns al descans i el dret dels musulmans a celebrar el seu culte, Canviem Salt proposa que l'Ajuntament de Salt cedeixi espais, com per exemple els pavellons, per tal de co-organitzar-hi amb les entitats activitats nocturnes (per exemple esportives) i aconseguir així que hi hagi menys gent a la via pública i reduir les molèsties als veïns. El regidor del partit, Wilder Palacio, ha presentat una moció per demanar-ho. Widad El Mhamdi, membre del partit, ha explicat que és una proposta en positiu que també vol evitar que els grups xenòfobs puguin alimentar els seus discursos contra els musulmans durant el Ramadà.