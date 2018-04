El ple de Girona rebutja la dimissió de Madrenas

El ple de l'Ajuntament de Girona ha rebutjat la moció del PP que demanava la dimissió de l'alcaldessa, Marta Madrenas, per tenir una actitud "sectària" i "hooligan" amb l'independentisme, en paraules de la portaveu popular, Concepció Veray. La regidora del PP, que ha assegurat que rep amenaces a les xarxes socials i a casa seva per "pensar diferent", ha lamentat el canvi de nom de la plaça Constitució a plaça 1 d'octubre, el trencament de relacions amb l'Estat i la Corona i la proclamació de Felip VI i Enric Millo persones "non grates" a la ciutat, així com el discurs de l'alcaldessa del 23 de març que Millo ha dut a fiscalia.

Veray, però, només ha aconseguit el suport de Cs, malgrat que la formació taronja també li ha retret que Cristina Cifuentes no dimiteixi de la Comunitat de Madrid per l'escàndol del màster. Tot i això, el grup integrat per Miriam Pujola i Manuel Vázquez ha votat a favor de la moció assegurant que Girona "no mereix una alcladessa que estigui davant d'un megàfon cridant contra les institucions de l'Estat". "La ciutat no necessita una caricatura d'alcaldessa, sinó una alcaldessa real", ha reblat Pujola.

El PSC no ha donat suport a la proposta, sinó que s'ha abstingut, però tot i això s'ha mostrat molt crític amb la gestió de l'alcaldessa. "No crec que la seva actitud sistemàtica sigui radical o sectària, però s'han generat situacions innecessàries d'exclusió d'una part de la societat", ha assenyalat la seva portaveu, Sílvia Paneque. En aquest sentit, ha dit a Madrenas que "pot defensar el seu projecte polític a cada acte que vagi, però des de l'alcaldia no pot actuar de part", com els socialistes consideren que ha passat.

Des de la CUP, Lluc Salellas també s'ha mostrat crític amb la gestió que Madrenas està fent a la ciutat, però tot i això ha rebutjat de ple la seva dimissió per aquest tema. "No podem avalar la criminalització de Madrenas tot i que no sigui l'alcaldessa que hem votat ni votaríem mai", ha indicat el regidor cupaire, que ha recordat que el moviment independentista no va de persones sinó que és col·lectiu.

Des d'ERC-MES, Maria Mercè Roca ha considerat que "per sort, a l'Ajuntament no ens han aplicat el 155, i amb una sola regidora no pot ser alcaldessa, no com ha passat al Parlament, que amb 4 diputats de 135 han aconseguit manar". També ha afirmat que els independentistes no tenen odi a Espanya, com havia dit Veray, sinó que rebutgen la "nul·la voluntat de diàleg" i l'existència de "presos polítics".

El portaveu del PDeCAT, Carles Ribas, ha assegurat que la qüestió no és si Madrenas és o no independentista, sinó que només està defensant la democràcia i els seus valors bàsics. També ha lamentat que Felip VI i Millo "no estiguessin a l'alçada" després d el'1 d'octubre i ha considerat que el comportament de Madrenas no és sectari sinó que reflecteix el pensament de bona part de la ciutadania, que està en contra dels "presos polítics". "Fem la rebel·lió dels somriures", ha afirmat.

Finalment, la pròpia Madrenas ha agafat la paraula per defensar que governa per a tothom i que en cap moment, ni a Girona ni a cap ciutat de Catalunya, s'ha ofert o denegat un servei a ningú preguntant-li prèviament si és independentista o no. De la mateixa manera, ha recordat que el PP "té un dels governs més corruptes de l'Europa actual" i en canvi no se'ls empresona. L'alcaldessa s'ha mostrat indignada que els populars facin un relat de l'1-0 uqe "obviï uns fets gravíssims, i que els intentin negar": "No és opinable que l'1-O alguns volíem votar pacíficament i va haver-hi persones reperssores que ens van venir a atonyinar". D'altra banda, Madrenas també ha assegurat, davant dels rumors que la situen a la presidència de la Generalitat, que té la intenció de seguir treballant pel país des del càrrec d'alcaldessa durant molts anys.