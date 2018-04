Condemna de 4 anys per al conductor temerari que va matar una noia a Fornells

El jutge va condemnar ahir a 4 anys de presó el conductor begut, drogat i sense carnet que va matar una noia a Fornells de la Selva el gener del 2016. Després del judici, el titular del Penal 5 va dictar sentència de viva veu, imposant també a Francisco Javier Medina la prohibició de posar-se al volant durant 6 anys. A més, el jutge va acordar enviar Medina a presó provisional sense fiança, ja que la sentència d'ahir al matí s'afegeix a dues altres condemnes que ja acumula l'acusat.

Durant l'interrogatori, Francisco Javier Medina no va mostrar cap mena d'empatia. De fet, en algun moment, es va mostrar fins i tot visiblement molest per allò que se li preguntava. L'acusat va explicar que aquell dia havia begut unes sis o set cerveses, i va admetre que al matí també havia fumat marihuana.

Pel que fa al sinistre mortal, Medina va dir no recordar-ne «absolutament res». Segons va explicar, després de tenir el primer accident anant borratxo i protagonitzar una persecució policial, un amic el va portar a casa. Tot i que li va advertir que no agafés el cotxe –aleshores, Medina havia marcat una taxa de 0,60 mg/l- ell va decidir tornar a Girona perquè estava «obsessionat» per veure el seu pare. «Em sentia bé per conduir», va precisar. A partir del moment en què va tornar a agafar el cotxe, Medina va dir no recordar res. «Només sé que em vaig despertar a l'UCI amb el braç enguixat i que m'havien fet una traqueotomia», va explicar.

L'acusat només va dir estar penedit d'haver mort la jove quan li ho va preguntar expressament el seu advocat. Aleshores, va mig somicar per uns breus instants i va dir que ell, quan s'aixeca, no ho fa «amb intenció de donar pel cul a la gent» ni tampoc de voler «matar ningú».

Acabada la vista, el jutge José Luis Gómez va condemnar el processat pels delictes d'homicidi imprudent, conducció temerària i conducció sota els efectes de l'alcohol amb l'agreujant de reincidència. Li va estimar, això sí, una de les quatre atenuants que proposava la defensa, en concret, la d'obcecació. Però per contra, el jutge no va considerar provades cap de les altres (reparació del dany, intoxicació etílica i trastorn per consum de tòxics).