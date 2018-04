Convoquen una concentració de protesta per la presència de l'Exèrcit a l'Expojove

La Plataforma Girona Acull i la Coordinadora d'ONG Solidàries han convocat aquest dimecres a la una del migdia una concentració de protesta per la presència de l'Exèrcit a l'Expojove de Girona, que s'inaugura demà. Durant l'acte, els organitzadors faran una acció de reivindicativa i llegiran un manifest. La convocatòria arriba després que el Ministeri de Defensa hagi confirmat la seva participació al saló dedicat als joves. Ho farà enviant a l'estand personal civil. La decisió dona compliment a la interlocutòria de mesures cautelars del Jutjat de Primera Instància 1, que permetia la seva assistència a l'Expojove però mantenia el veto a l'ús de l'uniforme militar (basant-se en el codi ètic de la Fira que prohibeix l'ús d'elements bèl·lics). El Ministeri, però, ja va avançar que recorreria la decisió judicial perquè considera que dur uniforme és "un dret i un deure" de les forces armades quan estan de servei.

Diverses entitats gironines han convocat una concentració a les portes de Fira de Girona per protestar per la presència de l'Exèrcit a l'Expojove, que s'inaugurarà aquest dimecres. La Plataforma Girona Acull i la Coordinadora d'ONG Solidàries han organitzat la protesta, que es farà a la una del migdia, i demanen que s'hi sumin totes les entitats i persones que vulguin participar-hi.

En un comunicat, asseguren que encara que no portin uniforme no els volen participant a la fira. "Reclutar joves per a l'Exèrcit no és una sortida laboral com qualsevol altra. Implica posar la força dels joves al servei de la coerció i la repressió, en guerres i intervencions militars", insisteixen.

"La presència de l'Exèrcit a l'Expojove, amb uniforme o sense, implica un menyspreu total cap als representants de la ciutadania", afirmen. A més, afegeixen que "Fira de Girona té un codi ètic que exclou qualsevol ens que promogui la violència".

Malgrat l'oposició, el Ministeri de Defensa va confirmar la setmana passada que participaria a la mostra però que ho faria enviant-hi personal civil. La mesura donarà compliment a la interlocutòria judicial de mesures cautelars, que permetia la seva assistència a l'espai però mantenia el veto a l'ús de l'uniforme militar (basant-se en el codi ètic de la fira que prohibeix l'ús d'elements bèl·lics). Malgrat això, Defensa ja va anunciar que recorreria la decisió judicial perquè considera que l'uniforme és un "dret i un deure" de les forces armades quan estan de servei.