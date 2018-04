Estudien traslladar l'escola d'adults del centre de Girona a la carretera Barcelona

El Departament d'Ensenyament estudia traslladar l'escola d'adults del centre de Girona a les naus de l'antiga fàbrica Simon. Segons ha concretat la tinenta d'alcalde d'Educació de l'Ajuntament, Isabel Muradàs, ja fa temps que la Generalitat busca un nou emplaçament per al centre, perquè actualment "s'està pagant un lloguer molt elevat" per l'edifici de la Travessera de la Creu on hi ha les aules. "S'està mirant que si hi ha espai suficient, que sembla que sí, l'escola d'adults pugui anar allà", ha concretat Muradàs. Les naus de l'antiga fàbrica Simon, situades a la carretera Barcelona, ocupen uns 4.500 metres quadrats. Si el Departament decideix traslladar-hi l'escola d'adults, el centre compartiria edifici amb l'institut Ermessenda, que tindrà quatre grups d'ESO, tres de Batxillerat i cicles formatius. Inicialment, la intenció del Departament és que l'IES tingui seu definitiva el curs 2019/2020.

El Centre de Formació d'Adults (CFA) de Girona, que l'any passat va celebrar els seus 40 anys, està situat a la Travessera de la Creu. Compta amb més de 1.100 alumnes i una vintena de treballadors (entre professors, l'administrativa i el conserge).

L'escola, però, pot canviar de seu en els propers cursos. I és que, des de fa anys, Ensenyament està mirant de trobar-li un nou emplaçament. "Ja fa temps que des de la Direcció General de Centres Públics això s'està estudiant, perquè el lloguer que es paga per l'edifici és molt elevat", concreta la tinenta d'alcalde d'Educació de l'Ajuntament.

La intenció del Departament és traslladar les aules des de la Travessera de la Creu fins a les naus de l'antiga fàbrica Simon. "S'està mirant que si hi ha espai suficient, que sembla que sí, l'escola d'adults del centre pugui anar allà; no ens ho han confirmat en ferm, però és una possibilitat", explica Isabel Muradàs.



Compartir edifici

En cas que Ensenyament ho confirmi, l'escola d'adults compartirà edifici amb el nou IES Ermessenda. Actualment, aquest institut té dues seus (una al casal Bisbe Cartanyà i l'altra, en uns barracons al costat del Bosc de la Pabordia). La intenció del Departament és que el trasllat de l'institut a les antigues naus de la Simon ja sigui una realitat el curs 2019/2020. Es preveu que l'IES tingui quatre grups d'ESO, tres de Batxillerat i cicles formatius.

De moment, i en espera del què digui la Generalitat, l'Ajuntament de Girona ja ha encarregat un estudi per avaluar de quina manera el trasllat de l'institut Ermessenda, i també el de l'escola d'adults, pot afectar la mobilitat en aquest tram de la carretera Barcelona. El consistori destina 3.628,79 euros a la redacció del document.

El CFA de la Travessera de la Creu és un dels dos que té la ciutat. Al setembre del 2014, el Departament d'Ensenyament en va crear un altre per donar resposta a la demanda d'alumnat. Aquest, el CFA Nou de Girona, es troba al barri de Sant Narcís, al carrer Narcís Xifra.