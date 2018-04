Girona no demandarà Adif pels greuges del TAV fins que no s'hagi negociat la reposició de la plaça Espanya

El projecte proposa que la nova plaça d´Espanya sigui un espai ampli i diàfan on es prioritzi el vianant per damunt del vehicle

El projecte proposa que la nova plaça d´Espanya sigui un espai ampli i diàfan on es prioritzi el vianant per damunt del vehicle Ajuntament de Girona

L'Ajuntament de Girona no demandarà Adif pels greuges que ha patit la ciutat arran de les obres del TAV fins que no hagi negociat amb l'Estat la reposició de la plaça Espanya. L'alcaldessa Marta Madrenas diu que Foment té "l'obligació" d'assumir l'obra, però també admet que l'abast de les afectacions "canviarà molt" si decideix no fer-la. "Fins que no puguem concretar l'import exacte de tot allò que ha patit la ciutat no presentarem cap demanda; però el que no podem fer és posar-ne ara una per un trosset, i després una altra", ha assegurat Madrenas. L'alcaldessa, però, també ha volgut deixar "molt clar" que la intenció de l'Ajuntament continua essent portar Adif als jutjats. "Ara bé, és evident i em sembla assenyat que, abans de fer-ho, cal demanar i exigir que ens satisfacin tot allò que els hi reclamem; i quan diguin que no, després s'interposarà la demanda", ha subratllat.

Un cop enllestida la del parc Central, la reposició de la plaça Espanya és l'altra gran peça derivada de les obres del TAV a Girona que queda per resoldre. L'Ajuntament en va presentar el projecte a principis de desembre, i va obrir un procés de participació ciutadana perquè els veïns en fessin aportacions.

Bàsicament, el projecte planteja que aquest espai (durant anys, ocupat en part per l'estació provisional d'autobusos) es converteixi en una zona diàfana i sigui apta per a diferents usos. L'Ajuntament també vol que la plaça, en certa manera, es converteixi en el vestíbul de l'estació de trens des de l'Eixample. Entre les principals novetats, desapareixerà l'actual gir a l'esquerra cap a l'estació (tot i que es mantindrà un vial d'accés) i es proposa que el carrer de Bailén sigui exclusiu per a vianants.

El consistori té pendent reunir-se amb Madrid per reclamar a l'Estat que tiri endavant l'obra. De fet, l'alcaldessa de Girona ja deixa clar que "l'obligació" de Foment és assumir-la. Si no ho fa, o bé només en part, el consistori inclourà aquest nou greuge dins l'informe que recull totes les afectacions que ha patit la ciutat derivades de les obres del TAV, i que ha de servir per sustentar la demanda contra Adif.



La voluntat, clara

Madrenas diu que la intenció de l'Ajuntament és ferma. "Des del govern, sempre hem deixat molt clara la nostra voluntat de tirar endavant una reclamació judicial, sempre i quan vingui avalada per un informe dels serveis tècnics municipals; és a dir, no posarem mai una demanda si tenim moltes opcions de perdre-la i haver d'assumir les costes", ha dit l'alcaldessa de Girona.

De totes maneres, abans d'obrir la via judicial, l'Ajuntament vol negociar abans tot allò que queda pendent amb l'Estat. "Em sembla assenyat, abans que res, anar a demanar i a exigir que ens satisfacin tot allò que els hi reclamem; i quan diguin que no, després s'interposarà la demanda", ha precisat Madrenas.

L'alcaldessa de Girona, de fet, ja ha avançat que el llistat de greuges –i sobretot, l'import- "canviarà molt" si l'Estat assumeix l'obra de la plaça Espanya o no ho fa. "Fins a no poder concretar exactament l'abast de totes les afectacions negatives que ha patit la ciutat no presentarem cap demanda", ha subratllat Marta Madrenas.

"No puc posar una demanda ara per un trosset i després per un altre", ha afegit l'alcaldessa. "Primer hem de saber on anem a parar, assegurar-nos que res no prescrigui i, a partir d'aquí, trobar la fórmula idònia per reclamar a Adif totes les afectacions que ha patit la ciutat durant tot aquest temps", ha conclòs.