L'Ajuntament substitueix dinou dels til·lers de la Rambla

L´Ajuntament de Girona substituirà dinou dels til·lers de la Rambla per nous exemplars de la mateixa espècie que es plantaran en les properes setmanes. Els arbres que es retiraran tenen afectacions importants en l´estructura i això podria comportar que en caiguessin branques -o fins i tot el tronc sencer- a la via pública.

La brigada de Parcs i Jardins de l´Ajuntament és qui està portant a terme aquesta tasca. La mateixa brigada va detectar, durant la poda de sanejament que es va fer als arbres de la Rambla aquest hivern, que dinou dels til·lers tenien el tronc o el punt de ramificació de les branques principals amb podridures importants (superiors al 50% del perímetre).

"Des dels serveis tècnics de Paisatge i Biodiversitat es va veure que en els arbres afectats no s´hi podia fer cap intervenció per garantir-ne la supervivència i l´estabilitat i per això s´ha optat per treure´ls i no posar en risc cap persona que passegi per la Rambla, un dels espais més transitats de la ciutat", ha explicat el vicealcalde i regidor de Sostenibilitat de l´Ajuntament de Girona, Eduard Berloso.

També s´han detectat altres arbres amb podridures de menys importància. En aquest cas s´han podat i eliminat les branques mortes i se n´han reduït la capçada per disminuir el pes que suporten i garantir-ne l'estabilitat.

Segons ha informat el consistori, els exemplars que es retirin se substituiran per nous til·lers, ja que és un arbre representatiu de la ciutat, amb una capçada densa que propicia una ombra agradable en els períodes de calor. A més, d´aquesta manera es mantindrà l´estètica amb la resta d´exemplars de la Rambla, que també són til·lers.

Concretament, s´ha contractat el servei de subministrament i plantació de 19 til·lers "Greenspire" de perímetre 25/30, una mida prou gran perquè la pèrdua de massa arbòria no sigui tan evident. Els arbres de major perímetre, però, tenen més dificultats d´adaptació al ser trasplantats que els arbres més petits. Per aquesta raó, en el moment de la plantació se substituiran les terres de l´escocell per una barreja franc-sorrenca amb un 30% de matèria orgànica i s´hi afegiran tricodermes, un fong que s´adhereix a les arrels afavorint-ne el creixement i l´assimilació de nutrients, alhora que les protegeix d´atacs d´altres fongs patògens. També es portaran a terme regs periòdics mitjançant un sistema de reg que s´instal·larà soterrat i que permet regar en profunditat. A més, els nous arbres es protegiran amb tutors per garantir-ne l´estabilitat.