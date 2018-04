Madrenas es descarta per presidir el pla 'D'

Marta Madrenas va voler sortir al pas de les diferentes informacions que la situen a la presidència d'un hipotètic govern en cas que no fos possible la investidura de Sànchez ni la de Puigdemont.

Tot i que investir l'expresident de l'ANC serà l'objectiu principal de JxCat i ERC durant aquesta setmana, alguns mitjans afirmen que la candidatura de Puigdemont debat una possible alternativa sense causes pendents amb la justícia. L'anomenat pla 'D', que sembla que ja s'hauria pactat amb ERC per arribar a Sant Jordi amb una investidura viable.

I és aquí on el nom de Marta Madrenas sona més fort. L'actual alcaldessa de Girona seria la presidenta del govern. Una jugada calcada a la que van protagonitzar Mas i Puigdemont. JxCAT, PDCat i ERC encara han d'acabar de negociar la composició d'aquest hipotètic govern ja que encara queden molts serrells per decidir. El que ja sembla acordat és arribar a la data límit, el 22 de maig amb un president investit.