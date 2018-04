Un bus entra al Barri Vell i comet múltiples infraccions per sortir

Un autobús belga de grans dimensions va entrar ahir pels carrers estrets del Barri Vell de Girona guiat per un aparell de GPS i va haver de fer multitud de maniobres i infraccions per sortir-ne, amb l'ajut de la policia municipal. Va canviar tres cops de sentit, fer trams marxa enrera i anar en direcció contrària. L'autobús, d'un equip d'hanbol que està a Lloret i que ahir visitava Girona, va acabar multat.



Entra per la plaça Catalunya i la plaça del Vi, tot i estar prohibit

A la zona que connecta la plaça Catalunya amb la plaça del Vi hi ha la prohibició de pas de vehicles de sis tones i el control de matrícules amb una càmera. No en fa cas. Tampoc l'atura cap agent de la policia, que habitualment són a la porta de l'Ajuntament.



Passa pel carrer Ciutadans i Ballesteries com pot i veu que no passarà pel carrer Calderers

El xofer passa pel carrer Ciutadans, plaça de l'Oli, Cort Reial i Ballesteries com pot: són carrers estrets, amb corbes i pilones als laterals. Veu que no passarà pel carrer Calderers per les pilones laterals i pels balcons dels edificis.

Aprofita la pujada de Sant Feliu per girar i fer Ballesteries en direcció contrària

Fa maniobres a la pujada de Sant Feliu i fa tot el carrer Ballesteries contra direcció fins a la Cort Reial.



A la cort Reial s'atura perquè hi vol passar de cul i torna a la pujada de Sant Feliu

Un cop a la Cort Reial, on hi arriba en direcció contrària, veu que per superar les corbes fins a la plaça de l'Oli és més senzill fent marxa enrere. Ja amb l'ajut de la policia, que impedeix el pas d'altres vehicles, torna, de nou, a la pujada de Sant Feliu, marxa enrera.



A la pujada de Sant Feliu torna a girar per fer Ballesteries marxa enrere i passar la Cort Reial

Torna a passar pel carrer Ballesteries, ara marxa enrere, per superar les corbes de la Cort Reial i arribar a la plaça de l'Oli.



A la plaça de l'Oli gira per fer Ciutadans en direcció contrària

Aprofitant l'entrada del carrer Bonaventura Carreras Peralta, el vehicle gira i es posa en direcció a la plaça del Vi.



Passa Ciutadans en direcció contrària fins a la plaça del Vi

Torna a la plaça del Vi contra direcció per Ciutadans.