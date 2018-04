L'associació francesa Article1, Premi Fundació Princesa de Girona Entitat Internacional 2018

L'entitat francesa Article1 ha estat guardonada amb el Premi Fundació Princesa de Girona (FPdGi) Entitat Internacional 2018. El nom de l'organització premiada s'ha donat a conèixer aquest dimecres en un acte celebrat a Sòria, on han assistit més de 200 persones. El jurat ha destacat la "lluita" que ha desenvolupat a favor de l'ocupabilitat dels joves independentment del seu origen social, econòmic o cultural, l'impacte que ha tingut en un elevat nombre de joves en risc d'exclusió, a més de considerar-la un referent de creixement. També n'han distingit el model de gestió i finançament. L'associació, ubicada a París, treballa amb l'objectiu de revertir la desigualtat d'oportunitats entre joves de diferent nivell social i econòmic. Fruit de la unió de dues entitats, Frateli i Passeport Avenir, els seus principis d'acció es basen en la defensa de l'article 1 de la Constitució francesa (justícia, igualtat, fraternitat i llibertat), d'aquí el seu nom.

La proclamació l'ha conduït el periodista i humorista Juan Carlos Ortega i ha comptat amb la presència de l'alcalde de Sòria, Carlos Martínez Mínguez, el president de la FPdGi, Fransico Belil, i el de l'ONG Cives Mundi (entitat que gestiona "El Hueco"), Antonio López Calvín, entre d'altres.



La gira dels proclamacions

La gira de proclamacions dels premis de la fundació va arrencar a Mèrida el 7 de febrer amb la proclamació del Premi Arts i Lletres, que va recaure en la cantant Soleá Morente i el violoncel·lista Pablo Ferrández. La següent parada va ser el 21 de febrer a Sevilla amb l'anunci del Premi Recerca Científica que va reconèixer les trajectòries de l'enginyera química María Escudero i el químic Guillermo Mínguez.

Després de passar per Tenerife amb la proclamació del Premi Empresa per l'enginyer José Miguel Bermúdez, l'Hospitalet de Llobregat va reconèixer, el passat 21 de març, la trajectòria d'Aránzazu Martínez amb el Premi Social, i la gira finalitza avui a Sòria amb la proclamació del Premi Entitat.

Els premis, dotats amb 10.000 euros i una reproducció d'una obra de l'escultor Juan Muñoz, reconeixen la trajectòria innovadora i exemplar de joves d'entre 16 i 35 anys, així com la d'una entitat de la Unió Europea que treballi a favor dels joves. Els guardons es lliuraran a finals de juny en una cerimònia a Girona que, segons la fundació, presidiran els Reis. L'Ajuntament, però, va anunciar que no cediria l'Auditori – on habitualment se celebra l'acte- al·legant que l'equipament estaria en obres.