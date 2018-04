L'estudi del Trueta diu que el nou hospital podria tenir menys llits dels previstos

Els terrenys de Domeny on es podria fer el nou hospital.

Els terrenys de Domeny on es podria fer el nou hospital. ANIOL RESCLOSA

L'informe encarregat per l'Ajuntament de Girona per justificar que el nou hospital Trueta vagi als terrenys de Domeny assenyala que, amb una organització eficient que redueixi les estades a l'hospital i potenciï l'ambultorització, el nou centre hospitalari en faria prou amb 290 llits, fet que permetria que la superfície de construcció fos menor. L'hospital actual en té 360. D'aquesta manera, quedarien més metres quadrats disponibles per encabir-hi altres institucions i centres relacionats amb la salut.

La superfície dels terrenys és un factor clau en la disputa entre Salt i Domeny. Els defensors que el nou hospital s'aixequi a Salt, al costat de l'actual Santa Caterina, argumenten que les sinergies entre els dos hospitals permetrien un nou parc hospitalari més potent, a banda que els terrenys saltencs són més grans i per tant podrien encabir més fàcilment altres institucions relacionades amb la salut, com l'Institut de Recerca Biomèdica o la Facultat de Ciències de la Salut de la UdG.

L'estudi encarregat per l'Ajuntament de Girona, en canvi, defensa que els terrenys de Domeny poden encabir perfectament el Trueta i també altres institucions de recerca, formació o innovació. Per a justificar-ho, explica que els terrenys disponibles tenen una superfície de 100.000 metres quadrats.

Un terç d'aquesta superfície es podria dedicar a les circulacions, un terç a zones verdes i un terç a la construcció de l'edifici pròpiament dita. En un escenari conservador, diu l'informe, el terreny comptaria amb 33.000 metres quadrats de superfície edificable, que distribuïda en 3 o 4 plantes i soterrani oferiria un potencial de més de 150.000 metres quadrats de superfície construïda. Tenint en compte que el nou hospital hauria de tenir 400 llits, caldrien 60.000 metres quadrats per a l'activitat assistencial (150 metres quadrats per llit), de manera que quedarien més de 90.000 metres quadrats potencials addicionals per encabir altres projectes i institucions de salut. A més, apunten que el càlcul de 400 llits és molt conservador, ja que amb una millora de l'eficiència de les estades d'hospitalització, amb una menor estada mitjana i una major ambulatorització, el número de llits necessaris podria disminuir fins a 290, de manera que encara caldria menys superfície.