Preocupació per en «Pinxo», el cèlebre gos de Sant Daniel

En Pinxo és, probablement, el gos més famós que hi ha actualment a la ciutat de Girona. Conegut pels veïns del barri de Sant Daniel (lloc on se´l veu habitualment), va fer el «salt» a la fama arran del capítol que el programa de TV3 El Foraster va dedicar a la vall.

Des de llavors, són cada vegada més els ciutadans que identifiquen aquest petit gos petaner, i no només per Sant Daniel. Dilluns mateix a la tarda, va ser vist a la zona del carrer Lluís Pericot. Una hora més tard, en Pinxo tornava al seu lloc «d´origen», com testimoniava el comentari d´una veïna a la pàgina de Facebook d´una protectora d´animals, en la qual alertava dels perills que ha de sortejar en Pinxo pel fet de moure´s sense l´empara de la suposada mestressa.